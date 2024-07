Trei junioare de la CSM, pregătite pentru debutul în Liga Florilor

Trei handbaliste formate la CSM Târgu Jiu ar putea prinde minute în campionatul următor al Ligii Florilor. Este vorba despre centrul Alesia Cișmașu, interul stânga Ana Maria Chirea și interul dreapta Ancuța Minodora. Toate cele trei fete sunt născute în 2007, iar oficialii grupării gorjene au hotărât că pot face pasul spre echipa mare.

,,Ne bucurăm foarte mult că în sezonul următor vom avea în lot și trei jucătoare de la echipa de junioare, care vor face pasul către echipa mare. Este vorba despre Alesia Cișmașu, Ana Chirea și Minodora Ancuța, cu mențiunea că mai sunt 3, 4 jucătoare care pot face pasul oricând către echipa de senioare. Am foarte mare încredere că vom reuși, pas cu pas, să promovăm jucătoare crescute de noi după aceleași principii pe care le implementăm și la echipa de senioare. Cele trei sunt jucătoare născute în anul 2007 și eu am mare încredere în potențialul lor”, a declarat Andrei Enache, secundul de la CSM Târgu Jiu.

Sub comanda lui Enache, cele trei au avut evoluții foarte bune în Campionatul Național de Tineret.

Pe de altă parte, clubul a oficializat și plecările din această vară.

,,Andreea Mihart, Mirabela Coteț, Elena Marica Bercu, Alina Ciuchiatu și Sabine Klimek nu se vor mai regăsi în lot în sezonul următor. CSM Târgu Jiu le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le dorește mult succes în carieră. La capitolul plecări trebuie să o menționăm și pe Ekaterina Dzhukeva, aici însă vorbim despre o anunțată retragere din activitate a portăriței, care încă se mai gândește dacă va lua pauză de la activitatea competițională. La CSM Târgu Jiu vor continua și în sezonul 2024-2025: Alexandra Maria Gavrilă Frățilescu, Florența Ilie-Dumbrăvean, Ana Ciolan, Ira Zinatullina, Laura Moldovan, Andreea Chiricuță, Gilda Simao, Bianca Chiriță, Oana Bucă, Iuliia Andriichuck, Ana Maria Lopătaru, Andreea Chetraru. De menționat faptul că este așteptată și revenirea Angelei Pușcaș, aflată în recuperare după o accidentare suferită sezonul trecut. CSM Târgu Jiu s-a mișcat bine în această vară la capitolul transferuri și-au fost oficializate până în prezent sosirile a cinci handbaliste, toate cu experiență în Liga Florilor. Este vorba despre portărițele Ljubica Nenezic și Amandine Balzinc, interul dreapta Fanta Keita, extrema Yevheniia Levchenko și pivotul Marija Petrovic”, a scris site-ul oficial.

Sezonul se reia în septembrie, iar reunirea lotului va avea loc săptămâna viitoare.

Cătălin Pasăre