Trei investitori bat la ușa orașului Rovinari. Sute de noi locuri de muncă

Robert Filip, primarul orașului Rovinari, a anunțat faptul că este în discuții avansate cu încă trei investitori care vor să deschidă fabrici în localitatea pe care o păstorește. Aceștia ar urma să ofere circa 300 de locuri de muncă la Rovinari.

,,Dacă vom reuși să finalizăm, în ceea ce ne privește pe noi, dezvoltarea pe care noi ne-am propus-o, adică suntem pe masă cu încă trei cereri pentru trei fabrici și să reușim să facem acel puț termal, pentru noi este capitol închis pentru viitorii 20 de ani. Am inventariat terenul pentru una dintre cele mai mari solicitări pentru un teren în suprafață de 8 hectare, l-am cadastrat, urmează să facem licitația. Pentru cea de-a doua deja o să intrăm in licitație săptămâna viitoare, iar cea de-a treia legată de investitorii din Turcia, am fost la Agenția Națională de Resurse Minerale și am discutat ca să depun documentația și am întâmpinat o problemă tehnică, i-aș spune eu, sau poate și puțin juridică legată de un perimetru hidrogeologic care a fost făcut relativ greșit pe o întindere de la comuna Urdari până la Rovinari și trebuia să fie făcut doar pe raza comunei Urdari.

Se refac documentele acum și noi sperăm ca, în două săptămâni, maxim trei, să depunem din nou la ANRM și să urmăm procedurile, să facem licitația, să ne facem etapizările ca să putem să ne apucăm de treabă”, a declarat edilul Robert Filip, la un post de radio local. Pentru a pune la dispoziția investitorilor infrastructura necesară creării noilor unități de producție, primarul orașului Rovinari spune că are nevoie de sprijinul conducerii Complexului Energetic Oltenia: ,,Dacă cei de la CEO vor avea deschiderea pe care au avut-o până acum, în ultima perioadă, față de noi, pentru că trebuie să recunosc că au avut o poziție schimbată și spre bine și am reușit ca cele 8,5 hectare să le inventariem cu ajutorul directoratului, deci am fost ajutați pentru prima dată și le mulțumesc. Dacă vor reuși să înțeleagă că pot să ne ajute să tragem acea țeavă de apă caldă ca s-o avem ca și back-up, ca și varianta a doua de ajutor de sprijin la puțurile pe care le facem noi, ar fi extraordinar. Eu mi-aș dori ca în vara asta să ne apucăm de treabă. Noi, cu treaba noastră, cu lucrarea, dumnealor să preia acele terenuri, să se apuce să își facă investiția, să le emitem certificatele de urbanism, autorizațiile, adică am avansat în treaba asta și n-am făcut pași înapoi sau să stăm pe loc. Noi suntem într-o prognoză în care să fie până undeva la 300 și ceva de locuri de muncă, să dea Dumnezeu să fie cât mai multe. Important e cum o gândim noi ca și percepție de viitor și ca strategie, în sensul de lăsa loc să putem modular să ne dezvoltăm, pentru că atunci când ai utilitățile bine stabilite, acea apă termală pe noi ne ajută la încălzire, la foarte multe lucruri, vom reuși să dezvoltăm circular. Asta nu va fi numai pentru orașul Rovinari, ci pentru întreaga zonă, pentru că am fost în campanie în câteva comune de lângă, până la Plopșoru, toată lumea din acea zonă lucrează la Rovinari”.

Izabella Molnar