Trei institute acreditate să facă sondaje la ieșirea de la urne

Biroul Electoral Central a acreditat trei institute pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile prezidențiale. Este vorba de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, care va face sondaje de opinie și la alegerile parlamentare din 1 Decembrie, Avangarde şi The Center for Internaţional Reserch and Analysis (CIRA).

Cele trei institute de sondare a opiniei publice vor da rezultatele exit-poll pe 24 noiembrie. Operatorii de sondaj vor avea acces în interiorul școlilor și liceelor în care vor fi secțiile de votare, în curţile acestora, pe străzi şi în pieţe, până la o distanţă de 500 m, dar nu vor avea acces și în clasele școlilor sau liceelor unde vor fi amplasate secţiile de votare.

14 candidați au fost validați pentru alegerile prezidențiale 2024, iar ordinea pe buletinul de vot începe cu Elena Lasconi – USR, urmată de George Simion – AUR, Marcel Ciolacu – PSD, Nicolae Ciucă – PNL, Kelemen Hunor – UDMR, Mircea Geoană – independent, Ana Birchall – independent, Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională, Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie, Ludovic Orban – Forța Dreptei, Călin Georgescu – independent, Cristian Diaconescu – independent, Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român și Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale.

I.I.