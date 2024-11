Trei gorjeni merg în Macedonia de Nord pentru patru meciuri internaționale

Acțiunile organizate în orașul lui Brâncuși de Sucursala Regională 2 a Federației Române de Baschet, coordonată de directorul tehnic de la CSM Târgu Jiu, Claudiu Alionescu, au început să dea roade. Patru sportivi care s-au pregătit în câmpurile din Târgu Jiu și un antrenor vor participa alături de delegația României la un turneu la Skopje, în programul Youth Development Fund by FIBA. Programul conține un stagiu de pregătire la Târgu Jiu în perioada 24-26 noiembrie, urmat de deplasarea în Macedonia de Nord, în intervalul 26 noiembrie-1 decembrie, pentru un prim impact cu meciurile internaționale ale acestei generații, împotriva selecționatelor similare ale Bulgariei, Kosovo, Turciei și Macedoniei de Nord.

Delegația României va fi formată din 28 de sportivi, 14 băieți și 14 fete, dar și 4 antrenori. Orașul Târgu Jiu va fi reprezentat de Alexia Drăgușin, componentă a echipei U14 a CSM Târgu Jiu, acolo unde este pregătită de Laurențiu Răuț, și de David Marin, component al echipei U14 de la CSM Târgu Jiu, acolo unde este pregătit de antrenorul Toma Popescu. Alături de cei doi sportivi din delegația României va face parte și antrenorul Carlos Popescu, cel care se ocupă de echipa de baschet masculin U15 a CSM Târgu Jiu.

Pe lângă cei doi sportivi de la CSM Târgu Jiu, Sucursala Regională 2 va fi reprezentată la turneul din Macedonia de Nord și de baschetbalistele Roxana Horlea, de la CSM Alexandria, și Andrada Anghel, de la CSS Craiova. Proiectul de la Târgu Jiu, desfășurat de Sucursala Regională 2, este menit să ajute la dezvoltarea baschetului juvenil românesc și este susținut de Consiliul Județean Gorj și de Primăria Municipiului Târgu Jiu.

,,Ne bucură faptul că în Târgu Jiu se desfășoară o nouă acțiune a Federației Române de Baschet. Suntem la a treia acțiune de acest fel, după cele din vară, iar asta denotă faptul că sucursala din județul Gorj, prin sprijinul Consiliului Județean Gorj și Primăriei Municipiului Târgu Jiu, este un partener real al FRB în dezvoltarea baschetului juvenil românesc. Am avut deosebita plăcere de a avea selectați doi sportivi de la Târgu Jiu pentru această acțiune, remarcați în turneul Rising Stars Next Generation by Brenntang de la Pitești și a primei perioade de selecție de la Târgu Jiu. Le dorim mult succes tuturor și o experiență benefică la acest turneu”, a declarat Claudiu Alionescu, directorul Sucursalei regionale 2 a FR Baschet, pentru csmtargujiu.ro.

Cătălin Pasăre