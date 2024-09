Trei echipe cu punctaj maxim în Liga 4

Vârful ierarhiei are trei formații în Liga 4 din Gorj. Doar golaverajul le separă pe echipele din Târgu Jiu, Țînțăreni și Negomir, care și-au câștigat toate meciurile până acum. Echipa din municipiu rămâne lider, grație celor 22 de goluri înscrise. Alte două trupe sunt neînvinse în campionat: Vulturii 2 Fărcășești și Jiul Rovinari. La fel ca runda precedentă, și a doua etapă din Liga 5 a adus cel puțin o reușită pe toate arenele din Gorj.

Liga 4, Etapa 4

CS Internațional Bălești 3 – 0 CS Știința Drăguțești

CS Unirea Țînțăreni 7 – 0 AS Jupânești

CSO Turceni 0 – 2 CSM Târgu Jiu

CS Minerul Mătăsari 2 – 4 CSO Tismana

CS Petrolul Stoina 0 – 3 FC Petrolul Țicleni

CS Jiul Rovinari 2016 3 – 3 CS Petrolul Bustuchin

CS Minerul Motru 2008 7 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

CSC Negomir 3 – 1 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CS Vulturii 2 Fărcășești 1 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu

Liga 5 – Seria 1, Etapa 2

AS Viitorul Brănești 4–2 AS Triumful Borăscu

AS Unirea Dragotești 1–1 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Plopșoru 3–2 AS Unirea Bolboși

CS Dumbrava Câlnic 2–4 AS Știința Godinești

Liga 5 – Seria 2, Etapa 2

AS Prigoria 1 – 2 CSC Dănești

AS Scoarța 4 – 0 AS FC Dănciulești

AS Bradul Polovragi 1 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Stejari 4 – 1 AS Gilortul Bengești

Cătălin Pasăre