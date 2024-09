Trei bărbați, reținuți în cazul furtului banilor din mașina implicată în accidentul mortal de la Poienari

Polițiștii gorjeni au reușit să pună mâna pe suspecții care au furat dintr-o mașină avariată peste 20.000 de lei în noaptea de 14 spre 15 septembrie. Autovehiculul fusese implicat într-un accident rutier care s-a soldat cu decesul unui tânăr de 20 de ani din Novaci.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au anunțat noi detalii în cazul accidentului rutier mortal, care a avut loc în noaptea de 14 spre 15 septembrie 2024, pe raza satului Poienari din comuna Bumbești-Pițic. La scurt timp după ce un tânăr din Novaci și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu mașina de un copac pe raza localității Bumbeşti Piţic, cineva a sustras din autoturismul avariat suma de 20.600 de lei.

Furtul a fost reclamat la poliție chiar de tatăl băiatului de 20 de ani care și-a pierdut viața în accidentul rutier cu pricina.

Banii au fost recuperați

În zilele de după accident, polițiștii au reușit să dea de urma hoților, în acest caz fiind suspecți trei bărbați și o femeie. ,,La data de 20 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au continuat cercetările în cauza privind sustragerea sumei de 20.600 lei, din autoturismul implicat într-un accident rutier, pe raza localității Poienari, la data de 15 septembrie a.c., ocazie cu care au fost identificați trei bărbați de 25, 30 și 31 de ani, doi din județul Dâmbovița și unul din orașul Tismana și o femeie de 33 de ani, din comuna Mătăsari, bănuiți de săvârșirea faptei. Totodată, în urma continuării cercetărilor, polițiștii din Novaci i-au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj pe cei trei bărbați, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. De asemenea, suma de 20.600 lei a fost recuperată, în totalitate, și înapoiată persoanei vătămate. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt.

Reamintim faptul că, la data de 15 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin plângere de un bărbat de 48 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în cursul nopții, fiul său, de 20 de ani, a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu decesul acestuia, iar imediat după producerea evenimentului rutier, din autoturismul implicat în eveniment, ar fi fost sustrasă suma de 20.600 lei de persoane necunoscute”, a declarat comisarul Lucian Stroe, șeful Poliției Orașului Novaci.

Dosarul, în cercetare la Parchet

,,Deși polițiștii rutieri acționează permanent în trafic, în noaptea de 14/15 septembrie a.c., pe DN 67 Poienari a avut loc un eveniment rutier, care, din nefericire s-a soldat cu decesul unui tânăr de 20 de ani, din orașul Novaci, care în timp ce conducea un autoturism din direcția Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat în coliziune cu un copac ce se afla pe partea stângă a sensului de mers. În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci, urmând ca la finalizarea acestora, să fie înaintat unității de parchet, cu propuneri legale. Precizez că mesajul poliției rutiere gorjene, pentru participanții la trafic, este toleranță zero pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și le recomandăm să respecte regimul legal de viteză și să adopte o conduită preventivă în trafic”, a precizat Bogdan Simion, inspector principal în cadrul Serviciului Rutier.

Amintim faptul că în noaptea de 14/15 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul că pe DN 67 Poienari, comuna Bumbești Pițic, a observat un autoturism avariat pe partea carosabilă.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Gorj pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei și polițiștii rutieri, care au efectuat cercetarea locului faptei. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr de 20 de ani, din orașul Novaci, conducea un autoturism, pe DN 67 Poienari, din direcția Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat în coliziune cu un copac ce se afla pe partea stângă a sensului de mers. Din nefericire, în urma impactului tânărul a decedat.

