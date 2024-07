Transalpina și peșterile, magnet pentru turiștii dornici de răcoare

Temperaturile de 40 de grade din majoritatea orașelor României au făcut ca mii de oameni să caute răcoarea muntelui și a peșterilor, pentru a trece mai ușor peste perioada de caniculă din aceste zile. Așa se face că pe Transalpina s-a ajuns în unele momente să se circule și bară la bară, unele porțiuni din șosea fiind extrem de aglomerate.

La altitudine de peste 2000 de metri, în termometre mercurul nu indica mai mult de 25 de grade, o temperatură pe care mulți o consideră destul de mare pentru zona de munte.

Că sunt români sau străini, cei veniți în zona montană înaltă a județului s-au putut bucura de o vreme agreabilă și de peisaje de basm. Mulți au oprit acolo unde au întâlnit turmele de oi ale ciobanilor, aici împrietenindu-se cu măgărușii extrem de blânzi, deveniți dintr-o dată atracția tuturor.

„Din Alba am venit. Și la noi e la fel de cald ca în toată țara, iar aici la munte am dat nu numai de răcoare, ci și de măgărușii aceștia la care oprește toată lumea. Adie vântul, soarele aici pare mult mai blând, e locul ideal unde să ne răcorim și să ne simțim bine pe parcursul zilei”, a spus un turist. Iar ca el au vorbit majoritatea celor veniți în vârf de munte. „De la Bumbești Jiu suntem și voiam să dăm o tură la Dunăre pentru a ne răcori, dar ne-am dat seama că și acolo tot de 40 de grade vom da și așa ne-am decis în ultima clipă să urcăm aici, la munte. Aici e mult mai bine, adie vântul, dar chiar și așa tot mi se pare cald pentru zona în care ne aflăm. Nu e mult comparativ cu restul țării, dar pentru locul acesta mi se pare tot un fel de caniculă, însă mult mai ușor suportabilă”, a spus o gorjeancă.

Cei veniți aici erau din toate colțurile țării, unii turiști mutându-se pentru mai multe zile cu corturile sau rulotele pentru a putea înnopta sub cerul liber. Alții au venit cu familiile la muncă, dar și pentru a scăpa de căldura de acasă. „Noi am venit de la Dolj, unde e mult mai cald. Vom sta măcar o săptămână la cules de afine. Sper să le și găsim, că de abia am sosit și nu prea știm locurile. Am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul, să și muncim, dar să ne și răcorim”, a spus un doljean.

În peisajul de la munte, motocicletele sunt la ordinea zilei, sute traversând Transalpina în fiecare zi. O parte dintre cei care trec pe aici poposesc și la peșterile de la Baia de Fier și Polovragi, unde temperaturile sunt și mai reduse. La doar 9 grade, ghizii care îi însoțesc pe turiști pe traseu sunt îmbrăcați la fel ca iarna. Nu au geci pe ei, dar căciulă și cojoc de lână poartă, alături de alte două, trei haine. În vârf de munte ar putea fi confundați cu ciobanii, dar aici lumea îi recunoaște repede prin portul specific zonei. „Un tricou sau un maieu, o cămașă și musai cojocelul din lână, plus căciula pe cap. Altfel nu ai cum să reziști o zi întreagă la 9 grade. Îmbinăm utilul cu plăcutul, promovăm și portul nostru popular și suntem și mai ușor de reperat de turiști, mai ales că aceștia vor să facă poze cu noi când ne văd îmbrăcați cu costume tradiționale”, a spus Nicu Grigorescu, unul dintre ghizii de la Peștera Polovragi.

Peștera este plină zilele acestea de turiști, mai ales că în zonă se desfășoară și nedeia de Sfântul Ilie, iar cei care au venit în concediu aici sunt mulți. „Am venit cu un grup de la Târgoviște și am venit în primul rând să căutăm răcoarea din peșteră. Aici aerul este respirabil. Ne răcorim, ne bucurăm și de locurile acestea frumoase și parcă trecem mai ușor peste zilele acestea fierbinți”, a spus o turistă.

O alta, care tocmai ieșea din peșteră mărturisea că aproape a înghețat. „N-am venit cu haine mai groase după mine. La început mi-a plăcut, că a fost răcoare, dar pe măsură ce ne-am tot dus în peșteră mi-am dat seama că se face tot mai frig, iar acum am și mâinile și picioarele înghețate. Nu la fel ca iarna, dar voi căuta soarele pentru a mă încălzi din nou”, a spus femeia. Majoritatea celor care intră în peșteră sunt „echipați” la fel ca ea, respectiv pantaloni scurți, tricou și papuci. „Păi dacă afară sunt 39 de grade, iar în peșteră avem doar 9, după cum ne-au spus ghizii, vă dați seama că e o diferență de 30 de grade. Cam mult, așa dintr-o dată, dar suportăm. La început ne place, să vedem când vom termina traseul cum vom fi”, a spus un alt turist. Numărul celor care vor vizita peșterile de la Polovragi și Baia de Fier va fi în creștere în zilele următoare, pe măsură ce va crește și numărul celor care vor veni la Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi. Nedeia se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni și este considerat cel mai mare târg de acest fel din Oltenia, mii de oameni venind aici în această perioadă.

Gelu IONESCU