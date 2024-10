Traficant de droguri de mare risc, condamnat la aproape 5 ani de pușcărie

Doi tineri din județul Hunedoara au fost condamnați de Tribunalul Gorj pentru deținere și distribuire de droguri de risc și mare risc. Traficantul de canabis și „cristal”, un drog care induce foarte repede dependență, avea clienți și minori din Gorj. Individul a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare. „În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15.05.2024 la zi”, au decis judecătorii Tribunalului Gorj.

Din probele administrate în cauză a rezultat că în perioada iulie 2023 – mai 2024, acesta a deţinut, transportat şi vândut diferite cantități de drog de risc (canabis) și mare risc (3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal) către consumatori, inclusiv minori, de pe raza județului Gorj, potrivit DIICOT Gorj.

Un alt tânăr din Vulcan, Hunedoara, a fost condamnat la 1 an închisoare pentru deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani. În plus, el este obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Municipiului Vulcan, pe o perioadă de 60 de zile.

În urma perchezițiilor domiciliare de pe raza municipiului Vulcan, au fost identificate și ridicate cantitatea de aproximativ 40 de grame de canabis, porționată și ambalată în 19 doze, țigări confecționate artizanal (consumate parțial), cântare de precizie, un grinder, precum și alte mijloace de probă.

Drogurile confiscate urmează să fie distruse, sentința Tribunalului Gorj nefiind definitivă.

I.I.