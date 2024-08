Tot mai multe firme intră în insolvență

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele şase luni din acest an a fost de 3.684, în creştere cu 8,32% faţă de perioada similară din 2023, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cele mai multe insovențe au fost înregistrate în Bucureşti – 683, urmat de judeţele Bihor, cu 309 insolvenţe (plus 17,49%), Cluj – 266 (plus 37,82%), Timiş – 195 (plus 27,45%), Iaşi – 158 (plus 5,33%) şi Ilfov – 141 (plus 17,5%). Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Harghita – 12 (minus 20%), Mehedinţi – 15 (minus 28,57%), Vaslui – 14 (minus 36,36%) şi Covasna – 19 (plus 46,15%). În ceea ce privește Gorjul, s-au înregistrat 35 de insolvențe în primul semestru din acest an, în creștere cu 75% faţă de perioada similară din 2023 (20 insolvențe). Numai în luna iunie s-au consemnat opt insolvențe în județ. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, construcţii şi în industria prelucrătoare. Pe scurt, insolvența este situația în care firma nu mai poate să își plătească datoriile față de angajați, parteneri de afaceri și creditori.

I.I.