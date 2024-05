Tot în Liga Florilor! Handbalistele le-au dat peste nas ,,aliaților”: ,,Această perioadă ne-a întărit”

CSM Târgu Jiu și-a asigurat prezența în Liga Florilor după primele două meciuri ale turneului de la Mioveni. Gorjencele au avut emoții doar în ziua a doua a întrecerii când au mers cap la cap cu formația pregătită de Ardean Elisei, CSM Deva, scor 28-27. În prima confruntare din județul Argeș, trupa lui Liviu Andrieș a trecut fără probleme de CS Activ Prahova Ploiești: 31-20. Evident, succesul cu hunedorencele a adus descătușarea în sânul formației din Târgu Jiu. Oficialii clubului au răsuflat ușurați după deznodământul greu de anticipat din ultimele runde ale sezonului. Acum, conducerea clubului, staff-ul și jucătoarele așteaptă, cu nerăbdare, noul campionat. Urmează însă o binemeritată vacanță.

,,Vreau să felicit întreaga echipă, tot ceea ce înseamnă ‘Familia CSM Târgu Jiu’, jucătoare, antrenori și pe toți cei care au muncit timp de un sezon la această echipă. Mă bucur enorm pentru fete și pentru staff-ul tehnic pentru că au reușit să încheie cu bine acest sezon, pentru că știu foarte bine prin ceea ce au trecut la finalul acestui sezon. Locul nostru nu era aici, la turneul de baraj, locul nostru era undeva pe locurile 8-9 în Liga Florilor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultimele etape, cu rezultate în totală contradicție cu ceea ce s-a întâmplat pe parcursul sezonului, cu ‘surprize’ care au declanșat reacții negative în lumea handbalului românesc, ne-a trimis la baraj. Presiunea a fost una enormă pe jucătoare și pe staff-ul tehnic, pentru că aveau impresia că indiferent de cât ar fi luptat, toată lumea era împotriva noastră. Acest lucru s-a văzut și în meciul cu Deva. Nu a fost cel mai bun meci al nostru. Oboseala, presiunea și-au spus cuvântul în acest meci, dar pe care CSM Târgu Jiu l-a câștigat. Ne-am jucat șansa până la capăt, și am făcut acest lucru cinstit, pe teren. Ce nu au anticipat alții a fost însă unitatea acestui grup, forța de a se regrupa într-un moment greu pentru clubul nostru și puterea de a lupta până la final, indiferent de adversar sau de situație. Am demonstrat până la urmă că suntem o echipă puternică, cu jucătoare foarte bune, cu antrenori foarte buni și cred că nu meritam să ajungem la acest baraj. Valoarea sportivă și-a spus, până la urmă, cuvântul și rezultatele din teren ne asigură prezența în Liga Florilor și în următorul sezon. A fost o perioadă grea, dar care eu cred că ne-a întărit și mai mult. Am primit sute de mesaje de susținere din partea suporterilor gorjeni, dar și din întreaga țară. Vreau să le mulțumesc tuturor, în special celor de acasă care au crezut în noi. Le promitem că în sezonul viitor vom reveni mai puternici. Vreau să le mulțumesc și celor care ne-au acordat sprijinul lor pe parcursul întregului sezon, sponsorilor echipei, celor din Consiliul Local și, în mod special, domnului primar al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a fost în permanență alături de echipă. Ne pregătim pentru următorul sezon și le spunem tuturor că la Târgu Jiu va fi un teren foarte greu, într-o sală care va fi un adevărat infern pentru fiecare adversar. Iar celor care ne-au fost potrivnici, le transmit că trebuie să ne mai suporte cel puțin un an în Liga Florilor”, a transmis directorul clubului, Robert Bălăeț, imediat după rezultatele celei de-a doua zi a turneului de la Mioveni. ,,A fost un meci în care încărcătura și presiunea rezultatului s-a văzut în evoluția noastră, dar cel mai important este că am reușit să câștigăm. Mulțumim tuturor celor de acasă pentru susținere. A fost un sezon lung, cu evoluții bune, cu unele mai puțin bune, cu o participare în cupele europene, dar și cu un final pe care nu l-am anticipat, acela de a juca la baraj. Toata lumea știe cum am ajuns la acest baraj, dar important este că am reușit să trecem cu bine peste acest moment delicat și că în sezonul viitor vom evolua tot în Liga Florilor. Vreau să le felicit pe fete pentru că au luptat până la final. Sper ca sezonul viitor să fie unul mult mai bun pentru CSM Târgu Jiu”, a punctat și antrenorul Liviu Andrieș.

Două dintre fetele care au dus greul în competițiile din 2023-2024, golghetera echipei, Alexandra Maria Gavrilă, și extrema Florența Ilie au vorbit despre presiunea ultimelor jocuri.

,,Ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine. Azi am luptat împreună până la capăt. A fost un meci greu, încărcat cu tot felul de emoții și s-a cunoscut asta, jocul nostru nu a fost atât de lucid, însă totul s-a terminat cu bine. Vom merge liniștite în vacanță. Vreau să îmi felicit colegele. Sunt mândră de noi, pentru că în ciuda tuturor lucrurilor ce au fost împotriva noastră, am reușit să răzbim împreună”, a spus Gavrilă.

„Suntem extrem de fericite că ne-am îndeplinit obiectivul. Am reușit să fim unite până la capăt și capabile să facem față presiunii. Munca noastră din acest sezon a fost recompensată. Suntem hotărâte să ne continuăm munca. Sper să evoluăm și să ne îmbunătățim pentru următorul sezonul din Liga Florilor. Mulțumim tuturor celor care au crezut în noi și ne-au susținut necondiționat!”, a adăugat Ilie. Va fi al treilea sezon consecutiv în Liga Florilor pentru CSM Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre