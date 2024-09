Topor tip celt, vechi de 3500-4000 de ani, descoperit în Gorj

O piesă arheologică din Epoca Bronzului, din Clasa Tezaur, a fost descoperită în comuna gorjeană Cătunele, într-o pădure din satul Lupoaia, potrivit persoanei care a adus-o la Muzeul Județean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu” Gorj.

Piesa este cunoscută sub denumirea de „topor de tip celt” și a fost detectată și adusă la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” de Ion Vintilescu, din comuna Cătunele, sat Lupoaia. „După câteva semnale de conserve a apărut și acest obiect, care mi s-a părut foarte vechi, după care am ajuns acasă și am zis să verific pe internet. Spre surprinderea mea, am văzut că acest obiect ar avea peste 3500 de ani. M-am hotărât să-l aduc la muzeul din județul Gorj, să-l predau”, a declarant cel care a descoperit obiectul.

Piesa descoperită de cetățeanul din Lupoaia face parte din Clasa Tezaur. „Este un topor de tip celt, aparține Clasei Tezaur și are o vechime de 3500-4000 de ani. Urmează să fie expertizat și clasat”, a declarat dr. Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Pe raza județului Gorj, ca și în alte zone ale țării, au mai fost descoperite topoare de tip celt, de diverse dimensiuni, unele dintre acestea fiind expuse la Muzeul Județean Gorj. „Dintre descoperirile de tip Verbicioara mai putem menționa: depozitul de bronzuri de la Drăguțești (seceri și celturi), topoare de tip Dumbrăvioara, de la Bolboși, de tip Izvoarele de la Peștișani și Andreești, un topor de tip celt de la Vierșani, Jupânești, 5 topoare tip celt descoperite la Socu – Bărbătești ș.a.”, precizează dr. Gheorghe Calotoiu, în revista ”Litua” a Muzeului Județean Gorj. De asemenea, mai există și alte topoare de tip celt descoperite, de-a lungul timpului, de „căutătorii de comori” pe raza județului Gorj.

Izabella Molnar