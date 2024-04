Tolbă de medalii pentru elevii CNSH Târgu Jiu, la Olimpiada de Informatică

Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu Jiu continuă să scrie performanță! În săptămâna care tocmai s-a încheiat, mai mulți elevi ai unității de învățământ s-au întors acasă cu performanțe notabile obținute la Olimpiada Națională de Informatică care avut loc la Iași (gimnaziu) și București (liceu).

În perioada 22-26 aprilie, Iașul a găzduit Olimpiada Națională de Informatică, secțiunea Gimnaziu, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Ministerul Educației și Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI). Peste 300 de elevi au participat la această etapă a olimpiadei, care s-a încheiat cu rezultate excepționale și pentru mai mulți elevi ai CNSH Târgu Jiu.

”La Olimpiada Națională de Informatică desfășurată la Iași, în perioada 22-26 aprilie, elevii de la Colegiul Național „Spiru Haret” au obținut următoarele rezultate: Clasa a V-a – Tănăsoiu Darius Andrei, Locul II Național + medalie de aur, prof. coordonatori Flavius Boian, Delia Dabelea; Anghel Mihnea, Andrițoiu Răzvan, Mențiune MEN + medalie de argint, prof. coordonatori Flavius Boian, Delia Dabelea; Dobre Rareș, Mențiune MEN + medalie de argint, prof. coordonatori Claudiu Jucătoru (Palatul Copiilor), Flavius Boian; Roşoga Alexia, Medalie de bronz, prof. coordonatori Delia Dabelea, Flavius Boian; Clasa a VI-a – Popescu Radu Andrei, Medalie de bronz, prof. coordonator Flavius Boian; Clasa a VIII-a – Tița Teodora, Medalie de bronz, prof. coordonator Delia Dabelea”, a anunțat conducerea CNSH Târgu Jiu.

Performanță au scris și patru liceeni ai aceleiași unități de învățământ din Târgu Jiu, la Olimpiada de Informatică de la București – secțiunea liceu. ”O săptămână fantastică! Felicitări, copii de aur! Cei patru elevi ai Colegiului Național „Spiru Haret” care au participat la Olimpiada Națională de Informatică de la București au obținut rezultate fabuloase: Stanciu Tivlea Gabriel Valentin – Locul 1 Național + medalie de aur; Aniniș Adriana Catrinel – Mențiune ME + medalie de aur; Țenchea Natalia Ștefania – Mențiune ME + medalie de aur; Loga Ana Natalia – Mențiune ME + medalie de aur. Târgu Jiul este mândru de voi! Gorjul este mândru de voi!”, a transmis Flavius Boian, directorul CNSH Târgu Jiu.

Izabella Molnar