Titularizare, Gorj: Cinci profesori de 10 și zeci de dascăli cu note sub 5

Rezultatele de la examenul de Titularizare arată că mai puțin de jumătate dintre profesorii care au susținut proba scrisă în Gorj au luat note peste 7, pragul minim pentru angajarea într-o școală pe perioadă nedeterminată. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, au fost 330 de lucrări evaluate, dintre care trei au fost anulate. Cinci profesori au reușit să ia nota 10, iar 62 de dascăli au venit nepregătiți la examen, primind note sub 5. Cea mai mică notă a fost 1,05 și este a unui candidat care a susținut examen la disciplina Educație fizică și sport.

Din cei peste 450 de candidați înscriși la examen, doar 330 au mai participat la proba scrisă din 17 iulie. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Prin urmare, doar 157 de candidați au reușit să ia note peste 7, însă nu toți se vor angaja. Motivul: sunt puține posturi titularizabile, sub 50, cele mai multe pentru educator-puericultor. Așa se face că, an de an, profesorii cu note mari la titularizare nu reușesc să găsească vreun post liber.

Cinci note de 10. Trei sunt la Sport!

O statistică prezentată de IȘJ Gorj arată că 79 de candidați au obținut note între 7 și 7.99, 46 între 8 și 8.99 și 27 între 9 și 9.99. Gorjul se numără printre județele cu cele mai multe note de 10. Astfel, în municipiul București s-au înregistrat 13 note maxime, iar în Prahova sunt șase note de 10. Gorjul, Clujul și Constanța au câte cinci candidați cu medii de 10. Concret, trei profesori de educație fizică și sport, unul de religie și o candidată care a dat examen la Asistență medicală generală (maiștri instructori) au reușit să ia nota 10.

Cei 108 candidați cu note între 5 și 7 pot fi angajați, dacă sunt posturi, pe perioadă determinată, pentru suplinire.

Note de 1

Sunt însă și cadre didactice care voiau să fie la catedră, dar care nu au fost în stare să obțină nota 5. În această situație regăsim 62 de candidați, unii dintre ei cu note de 1. Cea mai mică notă, de 1,05, este a unui candidat care a susținut examenul la Educație Fizică și Sport. O educatoare a fost notată cu 1,45, iar doi profesori de limba și literatura română au primit nota 1,80, respectiv 1,83. Și un candidat care a dat examen la Limba și literatura engleză a obținut nota 1.90.

Note sub 5 s-au mai înregistrat la disciplinele Consiliere psihopedagogică, Economie și educație antreprenorială, Educație muzicală, Educație socială, Geografie, Istorie, Limba și literatura franceză, Matematică, Mecanică sau Psihopedagogie specială.

În premieră la acest concurs național, lucrările au fost corectate digitalizat, ca la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate pe 31 iulie.

I.I.