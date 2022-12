Tichete de 500 de lei pentru 190.000 de copii, înainte de Crăciun

Tichetele educaționale de 500 de lei pentru încă 190 de mii de copii vor fi virate până pe 23 decembrie, anunță ministrul Boloș. Acesta a promis în noiembrie că banii vor fi dați în prima săptămână din decembrie.

Până pe data de 23 decembrie, încă 190.000 de copii o să primească tichetele educaționale de 500 de lei, după cum a declarat pentru Edupedu.ro, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș: „Acum am rezolvat și primesc toți banii săptămâna aceasta, până pe 23”.

„Cred că mai sunt câteva de virat, dar oricum primesc toți banii înainte de sărbători. Am promis că până în data de 9 decembrie, e adevărat, dar am avut ceva probleme cu listele de beneficiari. Acum am rezolvat și primesc toți banii săptămâna aceasta, până pe 23”, a spus Marcel Boloș.

Acesta a mai spus că „mecanismul urmează să-l definitivăm în luna februarie sau până în trimestrul întâi, ca să putem face majorarea de valoare și schimbarea de mecanism. Trebuie să terminăm proiectul de ordonanță.” (Romania TV)