Teren din Stănești, scos la licitație pentru a patra oară de Fiscul gorjean

Un teren construibil de circa 5.000 de mp, situat în satul Stănești din comuna cu același nume, constituie obiectul unei proceduri de licitație ce va avea loc în prima decadă a lunii viitoare, la sediul din Târgu Jiu al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj.

Licitația este organizată de Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice din cadrul AJFP Gorj și a fost programată pentru ziua de 8 octombrie 2024, ora 12:00. Terenul este deja la a patra procedură de licitație, nereușindu-se vânzarea acestuia, astfel că acum și prețul de pornire este unul diminuat. Este vorba despre un teren construibil, în suprafață de 5004 mp, care are un preț de pornire al licitației de 126.201 lei fără TVA. ,,Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completata conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul de licitație care apare pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Izabella Molnar