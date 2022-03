Teoria lui Morega vizavi de cauzele războiul din Ucraina: ,,Soros a vrut o schimbare de regim care să favorizeze America”

Profesorul universitar dr. Dan Morega, președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice, a prezentat, public, la începutul acestei săptămâni, o teorie interesantă vizavi de cauzele izbucnirii războiului din Ucraina, un conflict armat nedorit, dar care are în spate interese care sunt altele decât ale simplilor cetățeni din această țară.

,,Războiul din Ucraina nu poate să ne dea satisfacție niciunuia dintre noi, la niciun român și la toată populația din lume. Nimeni nu poate avea vreo bucurie pentru că Rusia a invadat Ucraina, dar să vedem care sunt adevăratele cauze. Părerea mea este că Rusia nu invada Ucraina dacă Soros, la revoluția din 2014, nu finanța mai multe ONG-uri a căror menire a fost să instaureze un partid și o mișcare marxist-liberală similară USR-ului de la noi. Să nu uităm că cei care au dat jos cu Guvernul Ponta în 2015 au fost cei de la #Rezist care au influențat opinia publică. La fel au făcut și în Ucraina și l-au schimbat pe Ianukovici, președintele Ucrainei, care era de facto și de drept. Vreau să vă spun ceva inedit, pe numele lui Soros a fost emis un mandat de arestare internațională că s-a dovedit că a finanțat o serie întreagă de ONG-uri și nu numai, și Fonduri de Investiții în Ucraina, pentru a schimba regimul în folosul Americii”, a declarat Dan Morega. Morega a amintit că în vară a fost G7, unde Rusia a cerut Americii să oprească pandemia. De fapt, America este principalul finanțator al pandemiei, tratamentul în această pandemie perioadă în care au murit milioane de oameni. ,,America a gândit un nou guvern mondial care să fie condus de evreii din USA care aveau ca scop să reducă substanțial populația lumii. La G7, Putin le-a spus americanilor să oprească moartea populației pentru că el nu va sta deoparte. Și în acest context, dacă revenim la revoluția de pe maidan din Ucraina, Rusia nu a făcut decât să constate că această mișcare neonazistă s-a extins. Îmi dosesc aici ceea ce spune însuși Putin. Să nu uităm că Zelenski nu a făcut decât să își bată joc de toate minoritățile din Ucraina, mai ales de cea română, el nescoțând românii din țigani și hoți. Să nu uităm că Ucraina în 1920 nu exista ca stat. De altfel, în 1954 Crimeea, care era a Rusiei, a fost acordată Ucrainei. Deci dacă Rusia a luat Crimeea înapoi a luat-o pentru că i se cuvenea. Iar populația din nordul și estul Ucrainei care este pro-rusă în proporție de 73 la sută era persecutată așa cum a fost și minoritățile din Ucraina. S-a luptat chiar împotriva acestei populații ca să nu fie împărțită în nouă republici separatiste. De aici a izbucnit totul. Practic, americanii sunt principalii vinovați care au încălcat un acord nescris. Este vorba despre extinderea granițelor NATO către Rusia. S-a cerut clar că fostele state care au făcut parte din fostul URSS să rămână neutre că statele care au făcut parte din fostul sistem socialist. Ce bine era dacă România rămânea neutră”, a completat președintele IAIPP.

Acesta a menționat că dacă el ar fi putut lua o decizie în Ucraina ar fi recunoscut fostele republici și astfel ar fi evitat vărsarea de sânge. Morega a menționat că ar fi recunoscut că Crimeea este a Rusiei, fapt care ar fi salvat Ucraina, ce rămânea astfel neatinsă. Legat de actualele tensiuni economice, Morega spune că Europa este mai precaută vizavi de Rusia, Germania și Olanda neântorcând total spatele acestei puteri. America pune însă presiune împotriva Rusiei și trimite spre Ucraina trupe și armament. ,,Este problematic dacă armamentul a tranzitat România spre Ucraina sau Polonia spre Ucraina pentru că Rusia nu doarme și a făcut observații foarte clare. Noi trimițând muniție și armament am declarat război Rusiei. Noi chiar suntem chiar naivi să credem că în cazul nostru se va aplica articolul cinci din acordul cu NATO prin care am fost asigurați că vom fi apărați. Noi avem o singură brigadă pe teritoriul țării și 300 de militari veniți din Franța. Asta este toată apărarea NATO a României”, a subliniat profesorul universitar doctor. În opinia lui Morega, România este o țară ocupată, în prezent, fără resurse materiale și umane, fără variante de apărare și fără industrie de armament. Acesta spune că la fabricile de armament din țară salariații nu și-au luat salariile iar gândirea guvernaților este extrem de proastă vizavi de pericolul numit Rusia. Morega crede că România va fi abandonată de NATO în cazul unui război, spre deosebire de Polonia unde se află zeci de mii de militari și armament menite să apare această țară în cazul unui conflict armat pornit de Rusia. În acest context, șocant este că tot America amenință România că o va lăsa pradă războiului dacă nu acționează cum se vrea vizavi de gazele de șist și Roșia Montană. Morega susține astfel că intenția Rusiei de a recupera Crimeea este normală, nu și intervențiile Americii în Irak, Siria, Libia ori Iugoslavia. Fostul politician spune că nu vede oportună prezența președintelui Biden în Europa care nu ar tocmai sănătos mental, Morega susținând că sunt probe în acest sens. ,,Situația este destul de amară pentru România deoarece noi știm destul de bine să ne supunem. Ungaria a spus nu tranzitării muniției pe teritoriul ei ci doar că oferă sprijin pentru alimente și refugiați. Ungaria are niște beneficii colosale din partea Rusiei și nu s-a implicat să o ajute. Mă întreb de ce aceste relații bilaterale pe care le are Ungaria nu le-a avut și România cu Rusia? Noi am întors spatele vecinului deși asta nu e normal. Când îți cumperi o casă, mai înainte ar trebui să îți cumperi vecinul. Asta este o vorbă din bătrâni. Noi nu numai că am întors spatele vecinului dar cumpărăm gaze mai scump, prin trei intermediari”, a mai spus Morega. Cele precizate de președintele IAIPP arată o altă imagine a conflictului din Ucraina, care dă de gândit din toate punctele de vedere.

A.STOICA