Temperaturi de peste 60 de grade în solarii. Culturi compromise!

Unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din Gorj, Laurențiu Mălăescu, proprietarul mai multor solarii la Bălești, spune că în interiorul acestora termometrele au ajuns să măsoare în ultimele zile și peste 60 de grade Celsius. Aceasta este valoarea maximă pe care o pot arăta aparatele electronice, cultivatorul de legume fiind convins că, în realitate, temperaturile sunt și mai ridicate de atât. Drept dovadă, legumele uscate sau arse direct de soare, care au dus la compromiterea recoltei din această vară.

„Am muncit degeaba”

„Sunt solarii în care arată ziua în amiaza mare limita de 60 de grade și sunt solarii în care indică doar cuvântul eroare, adică temperatura depășește limita de 60 de grade și aparatul nu o mai poate măsura. În condițiile în care afară, la umbră, avem 40 de grade, în solar, în plin soare, vă dați seama ce cuptor este, iar plantele trebuie să supraviețuiască aici.

E imposibil pentru ele, oricât am uda noi la ele sau orice le-am face. Avem cultura de ardei care e aproape toată compromisă, pentru că i-a ars soarele și nu mai ai ce face cu ei. La roșii am avut răsaduri de top, cu 4 lei o singură sămânță, care ar fi trebuit să producă pe fiecare etaj chiar și 6-7 roșii mari, gustoase și zemoase. Pe primele 2-3 etaje, până nu a venit căldura, lucrurile au stat bine, dar acum florile au picat, a rămas un singur fruct, iar plantele se usucă. Nu mai avem ce să le facem. Practic, am muncit degeaba”, spune fermierul gorjean. Lucrurile nu arată bine nici la cultura de castraveți din toamnă. Răsadurile aflate în ghivece sunt păstrate afară, la umbră, în locuri cât mai răcoroase, pentru a nu fi compromise de soarele torid. „Am pus umbrele de plajă ca să le protejăm, pentru că altfel toate răsadurile vor fi arse. Vă dați seama că dacă îi plantăm acum în solar, într-o zi, două vor fi compromiși complet. Sperăm să mai reziste afară vreo câteva zile și de săptămâna viitoare să avem o vreme ceva mai normală, ca să putem face plantarea în solar. Altfel, nu va fi bine deloc nici pentru aceste culturi de toamnă”, mai spune fermierul gorjean.

Gelu IONESCU