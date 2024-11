Târgu Jiu: O tânără cu handicap amenință că se sinucide

Noaptea trecută, Maria Mihaela Șelaru, o tânără cu handicap, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a făcut un apel disperat pe rețelele sociale. Aceasta amenință că își va pune capăt zilelor dacă problemele sale nu vor fi rezolvate. Ea își acuză mama care îi este asistent personal, de faptul că nu se ocupă să aibă grijă de ea și cheltuiește într-un mod eronat banii din indemnizația tinerei.

”Către DGASPC GORJ, IPJ GORJ SI TOATE INSTITUȚIILE STATULUI RESPONSABILE IN ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Subsemnata Șelaru Maria Mihaela

Formulez prezența sesizare prin care arăt faptul că asistentul meu personal (mama mea) nu își mai respectă atribuțiile de asistent personal. Pleacă de acasă cu săptămânile și mă lasă în grija bunicii. Am 24 de ani și nu am fost niciodată dusă la un ginecolog deși am problemele intime. Sunt o persoană cu dizabilități fizice. Diagnostic tetrapareză spastică.