Târgu-Jiu, Colegiul Economic «Virgil Madgearu», 20 sept 2024 O revedere distinsă şi emoţionantă, la 40 de ani de la absolvirea liceului (promoţia 1984)(II) – ,,Timpul care cerne şi discerne face ca noi, oamenii, să fim exemplare unice în devenire! Orice reîntâlnire este mai mult decât un remember”!

Nu ştiu dacă merit, atunci când spun că îmi revine sarcina specială şi deosebit de onorantă de a spune câteva cuvinte cu prilejul aniversării a 40 de ani de la absolvirea liceului, dar, această întâlnire a noastră s-a dovedit, mai curând, cea mai frumoasă zi de școală. Desigur, chiar, dacă nu putem fi alături de persoanele speciale din viața nostră, putem oricând să le trasmitem cu sinceritate un gând bun urmat de clasicul «La mulți ani!», pentru că este important ca oamenii dragi să știe că ne gândim la ei cu prilejul unei zile atât de speciale, iar orice mesaj sau urare le va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze. Și pentru că nu e tocmai ușor să ne alegem cele mai potrivite cuvinte care să exprime ceea ce simțim pentru aceste persoane dragi, v-am pregătit o secvenţă narativă cu acele moment care ne-au impresionat şi ne-au determinat să credem că iubim viaţa! Ai trecut acest prag al celor 40 de ani de la absolvirea liceului şi e normal să te simți în al zecelea cer, să simți că toate porțile ți s-au deschis şi să simți că cel mai îndrăznet vis poate deveni realitate, să simți că ți s-a confirmat valoarea, să simți că ai răsplătit ceea ce ai dobândit și ai depășit pe alocuri aşteptările tale şi ale celor dragi! Suntem o generație puternică, a celor aleși acum patru decenii, însemnată cu vocația dăruirii, şi am avut timp să deschidem lada de zestre a unor amintiri unice, ca la această întâlnire de promoție să împărtășim experiențele, realizările, eșecurile și trăirile proprii din perioada în care nu ne-am văzut, să rememorăm clipele frumoase din anii de liceu!

Pentru că a lipsit domnul diriginte al nostru, minunatul profesor Jianu Gheorghe, plecat pentru viaţa în veşnicie, după un moment de reculegere şi de meditaţie spre cinstirea celor răposaţi, profesori şi foşti elevi, doamna profesoară Neguleasa Ileana a început cu strigarea catalogului, promoţia 1984, iar, fiecare dintre cei prezenţi a vorbit despre familia sa, despre studii, despre copii, nepoţi şi despre alte aspecte ale vieţii. În scurta sa alocuţiune, domnul prof. de sport, Titus Craigoiu a spus: ,,Mă bucur că ne revedem după atâţia ani, că sunteţi oameni realizaţi, cu copii realizaţi, cu nepoţi! Mă bucur că am trăit să vă reîntâlnesc, de aceea, vă doresc să aveţi o viaţă fericită, alături de familiile dumneavoastră”! Ca întotdeauna, elaborat şi meticulos în analize de fond, cu vădite accente filosofice, domnul profesor Gogonea Vasile a spus că: ,,Timpul care cerne şi discerne, face ca noi oamenii să fim exemplare unice în devenire! Orice reîntâlnire este mai mult decât un remember, constituie un prilej minunat de a ne cunoaşte mai bine, pentru că procesul cunoaşterii este unul elementar şi complex, pentru a înţelege această lume contorsionată, o lume bulversată de fricile pandemice, de provocările şi de patimile care ne stăpânesc! Recunosc faptul că nu am dat notele cele mai mari, dar, am încercat pe cât posibil, să le transmit elevilor mei de atunci, tot ceea ce ştiam eu mai mult şi mai bine! Mai ştiu că «notele» sunt un element auxiliar al muncii noastre, că notele sunt repere ale unei existenţe efemere! Trăiesc întotdeauna o revelaţie, când mă gândesc la ceea ce spunea filosoful german Hegel, că orice bucurie a sufletului este «o duminică a spiritului». Vreau să vă spun că în urmă cu aproape un sfert de veac, întâlnirea mea cu ÎPS Teofan, acum Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, iar, pe atunci, Mitropolitul Olteniei, m-a făcut să mă apropii mai mult de ceea ce aveam în sufletul meu prin educaţia mamei mele, credinţa în Dumnezeu! Din acea perioadă am început să studiez teologia ca un autodidact învăţăcel, pentru a pătrunde profunda morală a teologiei creştine şi ca să pot înţelege că nu există nimic mai sublim şi mai primenitor de suflet decât credinţa noastră dreptmăritoare! În anul 2019 am obţinut titlul academic de doctor în sociologie cu o temă despre depopularea mediului rural din România, publicând o carte care s-a bucurat de aprecierea Patriarhului României, Preafericitul Părinte Daniel şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei! Vă mulţumesc mult pentru faptul că mi-aţi prilejuit această reîntâlnire, mulţumesc mult doamnei Dorina Hortopan Jianu (Puşa), pentru că toţi cei prezenţi astăzi, mi-aţi prilejuit o vie aducere aminte a unor întâmplări de la orele de clasă! Vă doresc multă sănătate, multă fericire, dumneavoastră şi persoanelor dragi ale familiilor dumneavoastră! Doamne-ajută”! Domnul profesor de istorie, Marius Badea le-a mulţumit celor care au venit la această aniversare, propunând: ,,Să ne revedem în fiecare secvenţă a vieţii, aici, la Colegiul Comercial «Virgil Madgearu», unde vreau să vă simţiţi ca acasă”, după care vorbitorul a spus că din anul 1925 a existat la Târgu-Jiu o Şcoală Comercială!

Distinsa noastră colegă plină de farmec şi de veselie, Ionescu Elena Tutilă, (Eli), contabil la Colegiul Naţional «Tudor Vladimirescu» a spus cu sinceritate: ,,Am sufletul «golit» de emoţie la această întâlnire şi cred că în aceste momente, ne-am regăsit sufletele de copii şi de tineri entuziaşti! Dacă meriţi să ai o viață frumoasă și fericită, trebuie să-ți alegi cu grijă idealurile și să țintești cât mai sus! Muncește cu plăcere pentru a avea mereu succes, fii sincer cu oamenii și ajută-i atunci când poți, dar nu-ți lăsa soarta în mâinile neaveniţilor! Dacă îți poţi face viața mai ușoară și mai frumoasă, luptă cu toate forțele pentru a-ți atinge scopurile şi idealurile tale” a precizat colega noastră! Aş mai menţiona cuvintele colegei noastre, Cernitoiu Luminiţa Muşcalău, care a spus că întâlnirea i-a readus în memorie cele mai frumoase amintiri, iar, absolvirea liceului ne-a ajutat: ,,să descoperim legi ale firii, să ne antrenăm mintea, sufletul şi destinul pentru a visa că suntem liberi și independenți, că tot ceea ce urmează înseamnă că drumurile noastre se despart pentru că ciclul este complet! Da, am atins o limită a timpului petrecut împreună, iar, atunci a venit vremea să devenim oameni” a încheiat cu elocinţă şi cu aleasă inteligenţă Luminiţa! La rândul său, colega noastră, Chiţiba Ileana Georgeta a ţinut să spună că: ,,Viaţa din liceu ne-a învăţat că nu trebuie să încetăm să credem în noi înşine, dar, mai ales, să nu încetăm să fim copii! Dragi colegi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment înseamnă enorm şi trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre! Aţi învăţat de la profesorii voştri atât de multe lucruri şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita în profesie, dar şi în viaţă: faptul că numai învăţând şi muncind se poate asigura desăvârşirea şi succesul! De aceea, luaţi cu voi tot ce aţi învăţat mai bun în aceşti ani”, a încheiat cu emoţie colega noastră!

Iar, eu vă spun aceste cuvinte: ,,Aniversarea aceasta a trecut, gândiți-vă la cea de mâine şi încercați să trăiți frumos, încercați să obtineți fericirea. De aceea, multumiți-I Lui Dumnezeu că existați în acest rol, câştigul l-ați avut demult şi pe mai departe, trăiţi-vă viața cât mai frumos, astfel încât, la final, să vă puteți bucura din plin!

Economist, JIANU HORTOPAN Dorina