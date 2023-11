Tânărul jurist Hagivreta Tașcu-Aurelian a fost înmormântat la Târgu Jiu

Duminică, 19 noiembrie 2023, am participat la funeraliile tânărului jurist de numai 41 ani, Hagivreta Tașcu-Aurelian, născut la 24 noiembrie 1982 în București și decedat la 16 noiembrie 2023 în Târgu Jiu.

La slujba de înmormântare, săvârșită de un sobor de 6 preoți, a participat o mulțime de lume, inclusiv o mică delegație de la Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, alcătuită din col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, dirig. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu, optician Ionică Boștină, preoții Cosmin Bălan-Dumitrașcu și Nicușor Popescu, dar și juristul Florian Văideianu, tatăl vitreg al decedatului.

După o slujbă înălțătoare săvârșită de soborul celor șase preoți, a urmat o predică frumoasă a preotului Cosmin Bălan-Dumitrașcu și, apoi, un discurs cutremurător al doamnei Lucica, mama decedatului. Este pentru prima dată când aud un asemenea discurs de la mama unui decedat. Și mama mea, Elena Bușe, din satul Racovița, comuna Polovragi, făcea „memorii de înmormântare”, în versuri, unde povestea viața celui decedat de făcea pe toată lumea să plângă. Acum era vorba de suferința și durerea unei mame care-și îngroapă odorul ei cel mai iubit. Tonul său grav, ca al unei cântărețe la strană în biserică, și mesajul unei dureri „disperate”, plină de furie, dar și de compătimire, ne-a făcut pe toți să ne cutremurăm și să ne smulgă suspine și lacrimi din ochi. Am să redau o parte din el.

„Iubitul meu copil,

Vreau să-ți spun și acum când te afli pe ultimul drum pe pământ, că ești și vei rămâne veșnic iubitul meu copil, darul divin de la Dumnezeu, dar care te-a luat prea devreme. Te-a luat atunci când începusem să mă bucur că putem să comunicăm mai mult, să fim numai noi doi. Atunci când am vrut să-ți arăt cât de mult te iubesc, atunci când voiam să fii îngerul meu pe pământ, atunci când voiam să înțelegi, când îți spuneam în fiecare zi, că dacă aș avea o sută de copii, tot pe tine aș vrea să te am. Tu nu ai jignit pe nimeni, ai fost supus vorbelor mele, ai făcut mereu tot ce-ai putut ca toți cei din jurul tău să se simtă bine, indiferent de ceea ce voiai, indiferent de ceea ce tu simțeai. Ai strâns toate nemulțumirile tale în sufletul tău și niciodată nu mi-ai vorbit despre ele. Niciodată nu ți-ai dorit mai mult decât ceea ce am putut eu, mama ta, să-ți ofer. Toate aceste nemulțumiri, nemărturisite către mama ta și către nimeni, s-au revărsat la cap și te-ai îmbolnăvit de depresie. Ai vrut să fii singur în casa ta pe care tu ți-ai dorit-o, pentru că tu voiai să stai cu mama ta, că voiai iubirea mamei tale, indiferent de vârsta ta. Ai fost nebun pe străzi. Nu știam dacă ești viu sau mort. Nu știam pe unde-ți umblă pașii. În 12 ani nu ne-am bucurat unul de altul pentru că tu erai atât de supărat pe mine și eu nu am înțeles. Mă rugam la Dumnezeu când mergeam pe stradă să te aducă în calea mea și să văd dacă mai ești viu. Când Dumnezeu a vrut, datorită zbuciumurilor mele, să te vindece, să pot să mă bucur împreună cu tine de zilele și nopțile trăite împreună, atunci, fără să știu, dintr-o dată, te-ai îmbolnăvit și atacul de cord te-a luat de lângă mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut bucurie și sens vieții mele prin nașterea ta. Îi mulțumesc că mi-a dat un dar divin, un înger de copil, dar nu am înțeles de ce nu m-a lăsat să mă bucur de tine toată viața mea. De ce a trebuit să te conduc eu pe ultimul drum, în loc să mă conduci tu pe mine. Iartă-mă te rog că am fost mult prea ocupată să muncesc de dimineață și până noaptea târziu, pentru că totdeauna mi-a fost frică să nu am ce-ți pune pe masă și nu am văzut că ar fi trebuit să mă ocup și de tine. Să-ți dau iubirea mea de care tu ai avut mereu nevoie. Iartă-mă te rog! Am crezut că dacă-ți ofer o viață materială fără griji este suficient ca tu să fii fericit. Dar tu aveai nevoie de viață. Iartă-mă că nu am fost o mamă bună pentru tine! Iartă-mă te rog că nu am înțeles dorințele tale, dacă nu am reușit să citesc în privirea ta aceste dorințe care te-ar fi făcut fericit, pentru că tu nu ai vorbit niciodată despre ele! Cu toate că eu te-am rugat să-mi spui tot ce-ai vrea ca mama ta să-ți ofere. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ultimele zile ale vieții tale pe pământ mi-a făcut parte să te mângâi în fiecare dimineață și seară, să mâncăm împreună la masă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, copilul meu, pentru toate bucuriile pe care le-am trăit, pentru că tu ai fost îngerul meu trimis de Dumnezeu să-mi alini viața și să dai sens vieții mele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ai fost un înger, că ai așteptat să închizi ochii și să adormi în veșnicie, trimițându-ți sufletul lui Dumnezeu în brațele mele, care au botezat 13 copii. Pentru tine voi fi mamă mereu. Mă voi ruga la Dumnezeu să îngăduie ca sufletul tău să fie primit, mângâiat și ocrotit de Maica Domnului până când voi veni eu la tine să te protejez. Iartă-mă mamă, iartă-mă, iartă-mă pentru faptele mele, pentru tot ce ți-am făcut rău! Îți promit că atâtea zile câte Dumnezeu îmi va îngădui să le trăiesc, voi face tot ce-mi stă în putință să-ți construiesc palat în ceruri prin rugăciunile mele către Dumnezeu și prin faptele mele pe pământ către Dumnezeu. Sunt sigură că așa cum ai fost pe pământ, frumos și pur, așa vei fi și în cer. Să nu-ți fie frică! Voi fi lângă tine mereu. Vom vorbi împreună mereu. Și tu să-mi spui prin vise, tot ce-ți dorești. Te iubesc veșnic! Să știi că te voi căuta tot Universul să te găsesc! Dumnezeu să te odihnească în pace în veșnicia lui! Mama”.

Emoționant mesajul, trist și cutremurător!

Gigi Bușe