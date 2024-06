Tăbliţa «buclucaşă», despre o situaţie în…contrasens! – Se prezintă uneori lucruri care nesocotesc realitatea!

Pe la jumătatea lunii iunie, anul acesta, au apărut unele imagini postate pe o rețea de socializare de către Centrul Național de Informare Turistică Vâlcea. Frumoase poze, n-avem ce zice, pentru că sunt imagini extraordinare din Pasul Urdele. Sigur, oricine are dreptul să fotografieze și să pună pe rețelele de socializare imagini din natură, care-ți picură în suflet emoții, satisfacții și bucurii! Într-adevăr, un mod eficient de punere în valoare și de promovare a imensului potențial turistic cu care natura a înzestrat aceste locuri minunate. Dar, nu acest lucru deranjează, şi nici faptul că au fost postate de către Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea. Deranjează faptul că, la coborârea în Urdele, dinspre Rânca, o tăbliță ciudată ne indică un sens că ne aflăm pe teritoriul județului Vâlcea, iar pe partea opusă, mergând spre Rânca, o altă tăbliță ne indică faptul că intrăm în județul Gorj! Adică, munții Novaciului și ai Gorjului sunt pe teritoriul județului Vâlcea? Cum s-ar spune, suntem pe un teritoriu proprietate a moșnenilor novăceni, proprietate a orașului Novaci, care, culmea, ar face parte din județul Vâlcea și nu din județul Gorj. Surprinzător acest lucru!

Această anomalie s-a petrecut în anul 1968, când s-a făcut o nouă împărțire administrativ-teritorială, împărțire care s-a aplicat… după ureche sau nu știm după ce criterii, dar, care nu respectă realitatea lucrurilor. Oare, cum să pui tăbliță cu județul Vâlcea pe un munte care a aparținut și aparține moștenitorilor lui Gr. Roibu din Novaci, deci, Novaciului? Împărțirea administrativ-teritorială a țării, stabilită prin Legea nr. 2/16 februarie 1968, s-a făcut pe baza unei hărți publicată în 14 ianuarie 1968, hartă care a fost discutată în prealabil în organizațiile partidului comunist. Așa s-a făcut împărțirea administrativ-teritorială din 1968! Și încă ceva: tăblițele nu s-au pus în 1968, ci în urmă cu câțiva ani(!?). Dar, să luăm toți munții de la Rânca, până în Lotru și să vedem cui aparțin. Dengheru, moștenitorilor lui Gr. Roibu din Novaci, deci Novaciului, Cioara, la fel, Cărbunele, moștenitorilor din Cărbunești, Coasta Bengăi, moștenitorilor din Bengești, Muntinurile, Mare și Mic-Novaci, Mirul Mare, moștenitorilor din Albeni și Perești, Ștefanu, moștenitorilor din Novaci. Și atunci, de unde până unde, Vâlcea?

Este de datoria organelor administrației locale din Novaci și Baia de Fier și ale județului Gorj ca să îndrepte această anomalie! Adică, vii în grădină la mine și-ți tragi un gard pe unde vrei? Ca să nu mai vorbim că majoritatea munțilordin Lotru încolo sunt ai Novaciului și Cernădiei, actualmente Baia de Fier: Tărtărăul, Zănoguța, Puru, Tâmpa Mare, Tâmpa Mică, Piciorul Tâmpei, Larga Băncii ori Mereuțu (Mierăuțu) – Albeni, Ghebani (Novaci), Turcinurile – Moșnenii Colibășeni, Pravățul Mare și Mic, moștenitorilor din Cărpiniș, Radoși și Novaci etc.

În ceea ce privește județul Vâlcea, e bine să se știe că ocupă o bună parte din Munții Căpățânii care se situează între Olt, Lotru, Latorița, Olteț și dealurile subcarpatice pe aliniamentul Polovragi-Călimănești. Munții Căpățânii fac parte din Complexul Munților Parâng, aparținând Carpaților Meridionali. Munții Căpățânii ocupă teritoriul montan de la est de Munții Parâng, între Curmătura Oltețului și Valea Oltului. Limita nord-estică a Munților Căpățânii se situează în lungul Văii Latoriței, de la Petrimanu până la confluența acestuia cu Lotrul! Iar, granița cu Munții Parâng o constituie Curmătura Oltețului, o «şa» adâncită între Masivul Micaia (2179 m) spre vest și Vf. Boul (1913 m) la est, prin care trece un drum care leagă Valea Oltețului, respectiv, localitatea Polovragi de așezările din Valea Latoriței și Lotrului,Ciunget, Voineasa (Ploaie, Gheorghe, MUNȚII CĂPĂȚÂNII, Ghid turistic, Editura «CONPHYS»- 2012). Aceasta este o graniță stabilită încă de la începutul secolului 20 de către renumitul geograf francez, Emm. De Martonne.

Față de cele prezentate, subliniem că există unele neconcordanțe privind realitatea lucrurilor în Carpați, între care și această delimitare între județele Gorj și Vâlcea, din munții Novaciului și Gorjului! Aceste neconcordanțe se datoresc informațiilor greșite transmise la nivel central și lipsei unor studii aprofundate în această parte a Munților Parâng! Deci, județul Vâlcea cuprinde Munții Căpățânii, care se întind de la Polovragi, Racovița, județul Gorj spre Cerna-Marița-Recea-Cornet-Vaideeni-Urșani-Râmești-Romanii de Sus-Săliștea-Horezu-Bistrița-Băile Olănești-Călimănești-Căciulata, Brezoi-Mălaia-Ciunget.

Există harta județului Gorj, până în anul 1968, care ne arată clar hotarele județului Gorj, care se învecina la nord cu județul Sibiu! Am prezentat aceste aspecte spre a demonstra că tăblița «buclucaşă» din Muntele Urdele, prin care se intenţionează ca superbele peisaje din munții Novaciului și Gorjului să fie atribuite județului Vâlcea, nu-și poatea avea nici o justificare!

În concluzie, considerăm că este timpul ca organele abilitate să se sesizeze și să facă demersuri pentru îndreptarea lucrurilor! Pare o sfidare la adresa organelor administrative ale județului Gorj, care trebuie să acționeze pentru clarificarea acestei situații neconforme cu adevărul şi chiar cu ceea ce înseamnă realitatea. Da, știm, legea e lege, dar în ceea ce privește orașul Novaci și comuna Baia de Fier, chiar județul Gorj, se prezintă uneori lucruri care nesocotesc realitatea!

Constantin DÂRVĂREANU