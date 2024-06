Tabără de baschet la Târgu Jiu

Federația Română de Baschet deschide programul activităților de vară pentru tinerii jucători cu o tabără programată la Târgu Jiu. În perioada 5-11 iulie 2024, Academia Română de Baschet – Filiala Gorj (coordonată de Claudiu Fometescu) organizează un camp de vară în care jucătorii din generația 2009 vor beneficia de antrenamente și alte activități complementare, sub coordonarea unor specialiști.

Antrenamentele vor avea loc la Sala Sporturilor și Sala Școlii Gimnaziale ,,Voievod Litovoi” din orașul lui Brâncuși.

Federația Română de Baschet va finanța (integral sau parțial) participarea în tabăra de baschet de la Târgu Jiu a unor sportivi și sportive din generația 2009 care au evoluat în cadrul acțiunilor organizate sub egida FIBA Youth Development Fund, astfel:

– 18 băieți și 15 fete – participare gratuită (finanțare 100% FR Baschet)

– 18 băieți și 15 fete – preț participare 850 lei / persoană (finanțare 50% FR Baschet)

Pentru participare se mai pot înscrie, în limita locurilor disponibile, băieți și fete născuți în anul 2009, prețul participării fiind 1.700 lei / persoană. Înscrierile se pot face până pe data de 2 iulie, printr-un email trimis la adresa tehnic@frbaschet.ro. Aceeași adresă de email poate fi folosită pentru solicitarea de informații suplimentare legate de eveniment.

Summer Camp-ul de la Târgu Jiu este prima tabără de vară organizată de Federația Română de Baschet, prin Academia Română de Baschet.

,,Urmând modelul FIBA, care are printre obiectivele sale strategice, dezvoltarea baschetului juvenil, FR Baschet își propune să ofere tinerelor generații cele mai bune condiții de pregătire și dezvoltare, prin Academia Română de Baschet, organizată, de asemenea, după modelul FIBA Academy. Aprobat la congresul de la Manila din 2023, proiectul FIBA Academy este menit să ofere suport și know-how federațiilor naționale pentru implementarea pilonilor strategici de dezvoltare FIBA”, a transmis frbaschet.ro.

Cătălin Pasăre