Sute de note greșite la BAC. Două medii de 10!

Peste o mie de contestații au fost depuse în Gorj la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, aproape jumătate dintre ele la proba de Limba și literatura română. După recorectarea lucrărilor, doi elevi au reușit să obțină media 10. Sute de note au fost modificate, unele cu mai mult de un punct. Rata de promovare este de 69,11%, mult sub media pe țară, de peste 78%.

O absolventă a Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu a contestat notele de 9.90 primite la Limba română și Logică și a reușit, la reevaluarea lucrărilor, să aibă media maximă. Beatrice Pieloiu se pregătește acum pentru admiterea la facultatea de Drept de la București.

A doua medie de 10 a fost obținută de un elev al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. Acesta a contestat nota de 9.90 de la Anatomie și a fost punctat cu nota maximă.

Nu la fel s-a întâmplat și în cazul unui absolvent al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu. Nota contestată de 9.90 de la Informatică a fost majorată doar până la 9.95, așa că dorința de a avea 10 pe line s-a spulberat.

Promovabilitate sub media pe țară

Niciun liceu din Gorj nu are promovabilitate de 100% (promoția 2024 + seriile anterioare). De altfel, niciun elev de la liceele din Stoina (promoțiile anterioare) și Tismana, precum și de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu nu a promovat examenul.

În Gorj, după contestații, promovabilitatea este de 69,11%, sub media națională de 78,2%. Doar 1.897 de candidați din cei 2.745 prezenți au reușit să treacă examenul, cele mai multe medii fiind între 8.00 și 8.99, respectiv 542. S-au mai înregistrat 475 de medii între 7 și 7.99, 446 de medii între 9 și 9.99 și 432 de medii între 6 și 6.99.

Note modificate

Nu mai puțin de 1.062 de contestații au fost depuse după examen, 499 fiind la proba de Limba română. 484 de note de la Română au fost modificate, majoritatea cu 0,5 puncte cel mult. Cu o diferență de 1-1,5 puncte au fost modificate, în plus sau în minus, 46 de note, iar cinci au fost modificate cu peste 1,5 puncte.

De exemplu, unui elev de la „Tudor” i-a fost majorată nota de la 8.95 la 9.70. La fel, unui coleg i-a fost săltată nota de la 8.55 la 9.80, iar la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, o lucrare de 7.70 a fost reevaluată la 8.90! Un alt elev, nemulțumit de nota 9, a primit, după contestație, nota 8.10. Este vorba despre un absolvent al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”.

La proba obligatorie a profilului, Matematică/Istorie, au fost depuse 301 contestații, 291 de note fiind modificate. Doar 10 lucrări au fost reevaluate cu 1-1,5 puncte mai mult sau mai puțin. Este cazul unui elev din Motru, care a contestat nota de 8.55 la Istorie și a primit 9.50. Iar un absolvent al Colegiului Comercial „Virgil Madgearu” a fost nemulțumit de nota 7.90 de la Matematică, însă la recorectare a avut parte de o mare surpriză: nota i-a scăzut la 6.90!

Cele mai puține contestații au fost depuse la proba la alegere a profilului și specializării – 262. O singură notă a fost modificată cu mai mult de 1,5 puncte, în vreme ce 190 de lucrări au fost modificate cu 0,5 puncte cel mult.

De pildă, un elev de la „Virgil Madgearu” a primit nota 8.60 la Geografie, iar după contestații – 9.65. La fel și în cazul unui elev de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”. Nota de 8.85 de la Geografie a fost mărită după contestații la 9.55.

A doua sesiune de examen din acest an se va desfășura în perioada 8 – 30 august, fiind precedată de etapa de înscriere (15 – 22 iulie).

I.I.