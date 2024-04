Sute de elevi la Târgul Ofertelor Educaționale

A fost înghesuială sâmbătă la mallul din Târgu Jiu, dar nu pentru că oamenii ar fi venit în număr mare la cumpărături.

Sute de elevi din județ au participat la Târgul Ofertelor Educaționale, unde liceele din tot Gorjul au venit și și-au prezentat ofertele pe care le au pentru absolvenții de gimnaziu și care, din toamnă, vor deveni liceeni. Toate unitățile de învățământ au avut în fruntea lor directorii, iar multe dintre ele au apelat la tot felul de mici trucuri pentru a le atrage atenția viitorilor boboci.

„Noi reprezentăm Liceul Spiru Haret, suntem îmbrăcate așa pentru că am participat la un studiu de caz, cu Veronica Micle și cei 4 mari clasici, iar eu sunt Veronica Micle. Am venit îmbrăcată cu această rochie de epocă pentru că încercăm să atragem cât mai mulți copii la liceul nostru pentru că este un liceu care oferă foarte multe oportunități, cum mi-a oferit și mie la rândul meu”, a explicat o elevă. Un altul deja s-a specializat și a devenit frizer, iar în fața viitorilor boboci a făcut demonstrații practice pentru a arăta cât de bine a fost instruit de dascălii săi, mai ales că vine din comunitatea rromă și nu mulți îi dădeau șanse să termine cursurile. „Școala m-a ajutat foarte mult. Fără dascălii mei nu aș fi azi aici și nu aș ști lucrurile pe care le fac în prezent. Recomand cu toată încrederea liceul numărul 5 pentru toți cei care vor să fie esteticieni și frizeri în Târgu Jiu”, a menționat Cristian Boboc. Într-o situație similară se află și Ionuț Stegaru, pe care liceul Energetic l-a prezentat celor interesați să învețe o astfel de meserie, tânărul absolvent fiind angajat imediat după terminarea cursurilor. „Șansa noastră a fost dată de faptul că avem contracte cu școala și asta ne-a ridicat foarte mult pentru că noi dacă ne ducem ca electricieni să ne angajăm nu ne angajează nimeni fără experiență. Au profesorii toată răbdarea din lume cu noi, tot ceea ce vedeți aici pe mese e făcut de către noi. Iar eu m-am angajat direct după absolvire, la fel și colegi de-ai mei, ceea ce e foarte bine”, a spus tânărul. Directorul de la Energetic, Antoaneta Butoarcă a explicat secretul succesului pentru absolvenții de aici. „Noi oferim specializări pe domeniul electric, electronică și automatizări, mecanic, electrician. Am venit însoțiți aici de absolvenți de-ai noștri de la școala profesională în cadrul programului Ucenic Electrician. Ei sunt deja angajați cu contracte de muncă pe nedeterminat chiar și de 2-3 ani. An de an absolvenții noștri sunt căutați ca pâinea caldă de operatorii economici. În cazul lor, programul e susținut de Distribuție Energie Oltenia, care normal că îi și angajează”, a explicat directorul de la Energetic. Și directorul de la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” din Peștișani și-a lăudat „marfa”, mai ales că are și motive, Alin Dobromirescu fiind mândru de perspectivele care îi așteaptă pe elevii de aici. „Suntem singurul liceu din Gorj care oferim pentru anul școlar 2024-2025 învățământ dual la școala profesională, în parteneriat cu agenți economici de marcă din județ. La liceu avem în continuare electronică și automatizări, de aceea noi considerăm că suntem un motiv destul de bun să ne aleagă elevii. Sperăm să existe interes din ce în ce mai mare pentru Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” din Peștișani, mai ales că avem o școală din ce în ce mai dotată. Avem 26 de locuri la învățământul profesional dual mecanic auto și 24 la clasa de electronică automatizări”, a spus directorul din Peștișani. Cu ofertă a fost prezent inclusiv Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, care se adresează copiilor cu nevoi speciale și care aici au șansa de a urma cursuri care să îi ajute apoi în viață, după cum a precizat directorul Nicu Baiu. „Noi reprezentăm Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, am venit la acest târg de oferte educaționale pentru că și noi avem posibilitatea să oferim o șansă copiilor cu dizabilități care termină clasa a opta. Noi vom organiza o clasă de învățământ profesional special în profilul alimentație publică și turism, specializarea bucătar. Numărul de elevi în clasă este de minim 12, pot fi și mai mulți, nu e o problemă. Avem un mediu adaptat pentru ei, condiții deosebite pentru a se califica în această meserie. Certificatul de absolvire al elevilor școlii noștre e echivalent cu cel al elevilor din învățământul de masă și le conferă aceleași drepturi ca și copiilor din restul liceelor”, a menționat acesta.

Absolvenții din ciclul gimnazial s-au decis însă cu greu încotro s-o apuce, chiar dacă mai au puțin până vor intra în febra examenelor care le vor asigura admiterea la un liceu. „Caut un liceu, da, că de asta am și venit aici să văd cum stau lucrurile. Oscilez între Economic și Ecaterina, aș vrea să mă fac polițistă și încă nu știu pentru care să optez, dar până la urmă voi lua o decizie”, a spus o elevă, și altele fiind în aceiași situație ca ea. De aceea, șefa Inspectoratului Școlar Județean, Marcela Mrejeru, a menționat că târgul educațional a fost organizat din timp tocmai pentru ca elevii să aibă timp să ia o decizie în cunoștință de cauză. „Liceele vocaționale fac admiterea mai devreme și ne-am gândit și la aceste unități. E vorba de Liceul de Artă, de cel cu Program Sportiv și de cel Teologic. Aici se vor da probe eliminatorii și de aceea copii trebuie să știe dinainte care e și oferta acestor școli. Elevii trebuie să cunoască cu adevărat ofertele fiecărui liceu în parte și să fie în cunoștință de cauză când aleg încotro să meargă. Aici au toate ofertele, poate licee de la distanțe mai mari să nu ajuns, dar cele mai multe sunt prezente”, a menționat șefa IȘJ Gorj.

Gelu Ionescu