Sute de contestații după Evaluarea Națională

Sute de elevi din Gorj au fost nemulțumiți de notele primite la Evaluarea Națională, așa că au depus contestație, pentru recorectarea lucrărilor. Peste 400 de elevi au considerat că notele primite au fost prea mici și speră la un punctaj mai bun, în urma reevaluării lucrărilor. Cele mai multe contestații au fost înregistrate la proba de Limba și literatura română – 234. Potrivit inspectorului școlar Ionuț Catrina, la proba de Matematică s-au depus nu mai puțin de 177 de contestații.

În Gorj, înainte de rezolvarea contestațiilor, 75,37% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, peste media națională. Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau in minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 9 iulie. Și în acest an, media pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu este reprezentată de media obținută la Evaluarea Națională. Înscrierile pentru admiterea la liceu vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie.

I.I.