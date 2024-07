Superconcert la Coloana fără Sfârșit! Irina Baianț a revenit la Târgu Jiu!

Includerea operelor brâncușiene de la Târgu Jiu în patrimoniul mondial UNESCO a fost sărbătorită duminică seara cu o serie de spectacole și concerte care au fost pe deplin apreciate de cei care au venit aici în număr mare pentru a le urmări.

De la spectacole de teatru și muzică populară la un show cu drone și videomaping pe Coloana fără Sfârșit, totul a fost apreciat din plin de cei prezenți, evenimentul terminându-se mult după miezul nopții cu un grandios foc de artificii. Pe parcursul întregii seri, pe modulele Coloanei au fost proiectate diverse imagini, inclusiv chipul și semnătura lui Constantin Brâncuși, dar și anunțul cu privire la intrarea Ansamblului de la Târgu Jiu în UNESCO.

Oamenii s-au declarat fascinați de ceea ce au văzut. „Este ceva ce nu mă așteptam, mi-a depășit așteptările. Tot ce a fost aici m-a impresionat. Cred că dacă Coloana ar arăta așa în fiecare seară, dacă s-ar păstra iluminatul acesta, cred că aici ar fi plin de turiști în fiecare seară. Este senzațională și mă bucur că am prins asemenea momente. Este ceva dus la un alt nivel, care arată că și la Târgu Jiu se pot face lucruri frumoase”, a spus unul dintre spectatori. „Coloana este mereu fascinantă, și în starea în care ne-a lăsat-o Brâncuși, dar și așa cum este în seara aceasta în spectacolul de lumini. Mi-a plăcut foarte mult și concertul, și piesa de teatru, totul parcă a fost gândit la un alt nivel, care să arate că suntem pregătiți de pasul acesta pentru includerea în patrimoniul UNESCO. Eu mi-aș dori cât mai multe astfel de evenimente pentru că, pe lângă faptul că am arăta că la Târgu Jiu se pot face lucruri frumoase și cu gust, am atrage și curiozitatea turiștilor care, cred, ar fi mult mai interesați să vină să descopere Brâncuși la el acasă”, a declarat o localnică.

Proiecțiile de videomaping, jocul de lasere și lumini, precum și dronele care au reprodus pe cer operele de la Târgu Jiu, dar și chipul lui Constantin Brâncuși au făcut ca seara să fie una memorabilă pentru toți cei prezenți. Concertul susținut de Orchestra Simfonică București și de soprana Irina Baianț a fost de asemenea unul pe care oamenii nu îl vor uita curând. De altfel, chiar și Irina Baianț a menționat că și pentru ea și colegii ei totul a fost deosebit, ea revenind cu drag la Târgu Jiu, mai ales că a mai fost aici când participa la concursurile organizate de Liceul de Artă din municipiu. „Mi-am dorit foarte mult să vin de câțiva ani aici la Târgu Jiu să cânt. Este o mare bucurie pentru că, de-a lungul timpului, eu am venit, în trecut, ca pianistă la niște concursuri foarte mari pe care le aveți și, din câte știu, încă se organizează, concursurile Orpheus, la care participam la momentul respectiv ca pianistă. Bucuria de a reveni în fața publicului ca ceea ce sunt eu azi este foarte mare. Publicul a fost foarte cald și m-am bucurat de acest lucru împreună cu colegii mei din orchestra Simfonică București. Am dorit să oferim câteva momente din ceea ce înseamnă cel mai prețios lucru pentru noi, adică arta. Acest concert va rămâne în istorie. E legat de intrarea în UNESCO, de tot ceea ce s-a întâmplat, de bucuria noastră pentru celebrarea patrimoniului cultural național, care, iată, este recunoscut în momentul de față și pe lista mondială a UNESCO. Suntem onorați, mai ales eu pentru că am fost în aeastă seară și am punctat acest moment istoric. Ne-a plăcut foarte mult publicul. A fost cald, minunat, toată lumea a fost deosebită. Niciodată nu am așteptări, mai ales când vin în fața publicului. Eu schimb destul de des repertoriul, iar acesta a fost unul dintre repertoriile clasice, pe care poate mulți dintre oameni poate nu îl gustă atât de mult. Cei de aici au fost extrem de deschiși și am rămas impresionată să văd în mod special tineri și copii cu ochii mari și foarte entuziasmați pentru acest eveniment”, a menționat Irina Baianț la finalul concertului de la Târgu Jiu.

A doua zi ea a postat pe rețelele de socializare și un mesaj emoționant pe care l-a primit de la una dintre fanele care au venit și au urmărit-o la concertul de la Coloană. „Aseară, la Târgu Jiu, am primit aceste superbe gânduri: ,,Ora 16:00, tata tocmai ce venise de la serviciu și se așezase la masă. M-am așezat lângă el și am început să-i vorbesc despre… Irina Baianț. I-am povestit iar despre cât o admir, despre modul sublim în care cântă și despre cum mă fascinează felul în care vorbește despre muzică. Atunci tata mi-a spus că citise dimineața în ziar că soprana Irina Baianț va veni la Târgu Jiu. Am izbucnit în lacrimi de fericire. Îmi doream de mult să o cunosc, dar nu-mi imaginam că această întâlnire va avea loc acasă, la Târgu Jiu, sub ochii Infinitului lui Brâncuși. Draga Irina, într-o lume plină de repere lipsite de esență, tu reprezinți un model pentru mine. Un model de dăruire, de muncă și de feminitate! Îți doresc mult succes în ceea ce îți propui!” Ana Delureanu 28 iulie 2024 … Pentru astfel de momente trăiesc, cânt și nu îmi pierd credința! Mulțumesc, Ana, pentru emoțiile atât de frumoase pe care le-ai pus pe sufletul meu! Ai toată viața înainte să fii tot ce îți propui și să îndrepți suflete pe drumul tău!”, a transmis artista fanei sale din Târgu Jiu.

