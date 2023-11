Suntem la EURO! Naționala bifează a șasea calificare la turneul continental

Naţionala de fotbal a României s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria). A fost penultimul meci din Grupa I a preliminariilor, pe care tricolorii, neînvinși, o conduc înainte de partida cu Elveția. ,,Țara cantoanelor” a remizat a remizat acasă cu Kosovo, 1-1. George Puşcaş (10) şi Ianis Hagi (63) au adus succesul băieților pregătiți de Edward Iordănescu, după un început nefast pentru echipa oaspete. Eran Zahavi deschisese scorul pentru Israel în minutul 2. Valentin Mihăliă putea închide definitiv meciul (74), dar a ratat incredibil cu poarta goală. Apoi, pentru a prelungi suspansul, atacantul Parmei a fost eliminat peste alte zece minute, după o intrare cu talpa la Turgeman. Israel nu a avut forța să se mai apropie periculos de poarta lui Moldovan, iar România va participa la turneul final din Germania.

ROMÂNIA în meciul cu Israel: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin (8. Cicâldău, 87), 5. Screciu (6. M. Marin, 77), 10. Stanciu-cpt. (4. Rus, 87) – 14. Hagi (13. Mihăilă, 65), 9. Pușcaș, 19. Drăguș (17. Fl. Coman, 65). Selecționer: Edward Iordănescu

România va juca marţi ultimul meci din grupă, pe Arena Naţională, contra Elveţiei (21:45). „O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, au fost din prima zi de când am venit, dacă era mai multă toleranță poate puteam să facem și mai bine, și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merg în plan secund. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință. În ultimul rând îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios. Suntem neînvinși, am atins borne impresionante, echipa națională a ținut steagul sus pentru România. Sunt deschis la orice discuții constructive, referitor la meciul cu Elveția, e important să terminăm neînvinși, înainte de orice, și să terminăm pe primul loc”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu.

Ianis Hagi a fost declarat omul meciului în partida de sâmbătă. ,,Ne-am îndeplinit obiectivul, pentru asta ne-am pregătit și cred că pe merite am ajuns la EURO. Cred că am reușit să ne adaptăm la orice situație, indiferent de teren, de joc. Azi am luat gol, dar am reușit să fim calmi, echilibrați și știam că vor veni golurile și victoria. Am spus și la conferința de presă că România e pregătită. Am fost pregătiți de orice, asta s-a adeverit și suntem la EURO. Această generație are două calificări la EURO U21, o semifinală la U21, cei mai experimentați au o calificare la EURO în 2016. Avem încredere să ne batem cu toți”, a spus Ianis imediat după meci. Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative din ultima perioadă, speră ca anii viitori să aducă performanțe similare pentru România. ,,Toţi românii să se bucure şi să fie mândri de noi. Am luptat pentru noi, pentru ţară şi pentru viitorul fotbalului românesc. Marţi să sărbătorim cu un stadion plin şi să terminăm pe primul loc. Sunt emoţii de bucurie şi de mândrie că fac parte din acest grup. Ne bucurăm că a fost o campanie grea în care am luptat şi ne-am sacrificat toţi. Ăştia suntem, e forţa grupului. Nu avem individualităţi. Toţi ne punem în slujba echipei. Îmi doresc din suflet să facem o figură frumoasă la EURO şi fotbalul românesc să revină cu mai multe calificări ”, a declarat Stanciu. România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Cătălin Pasăre