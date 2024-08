Succes neașteptat pentru prima seară la „Film în sat”!

Aproape o mie de oameni au venit marți seara la Peștișani pentru a urmări debutul celei de-a treia ediții a festivalului „Film în sat” pe care actorul Cuzin Toma îl organizează aici.

Artistul revine în fiecare vară în locurile în care a copilărit și reușește să atragă cu acest festival oameni care, altfel, poate nu ar fi văzut niciodată un film în aer liber și, cel mai important, producții românești de top și proaspăt intrate pe piață. În această seară, de exemplu, va fi premiera națională la „Moromeții 3”, poate cel mai așteptat film românesc al anului.

În prima seară a festivalului a rulat „Libertate”, înainte fiind difuzat documentarul „Documentul 56”, în care are o apariție scurtă și criticul de artă Irina Margareta Nistor, prezentă și ea la Peștișani pe parcursul acestei săptămâni. Recunoscută de toată lumea și prezentă și la edițiile anterioare, aceasta a menționat, mai în glumă, mai în serios, că mai are un pic și își scoate buletin de Peștișani, ea remarcând numărul mare al celor veniți în prima seară de festival. „Am fost și la edițiile anterioare și poate mai am un pic și merg și la vot aici. Îmbucurător este că sunt atât de mulți oameni pentru o seară de marți. Sunt foarte mulți turiști, chiar și eu am venit aici împreună cu un francez de la Cannes și un american. În ceea ce privește apariția mea în film, pot să vă spun că filmările s-au făcut în perioada pandemiei. Am filmat la Snagov cu niște actori foarte mari, inclusiv străini, dar și cu Ștefan Iancu, un actor colosal, care are rol și în ,,Libertate”. Am jucat și în alte filme, dar în roluri mici”, a spus criticul de artă a cărei voce o recunoaște toată lumea.

Recunoscuți au fost și membrii Tarafului Caliu de la Clejani, cei care l-au fermecat în trecut inclusiv pe starul american Johnny Depp. Ei au cântat în stilul propriu și eu reușit să îi facă pe oameni să danseze, unii dintre aceștia venind de la mii de kilometri distanță pentru a-I urmări. „Din Belgia am venit aici. Am aflat că vor concerta și că spun că dacă mediatizarea la festival ar fi fost făcută mai din timp ar fi venit mult mai mulți oameni. Păi în Belgia cred că taraful acesta e mai apreciat ca în România. Cântă foarte frumos. Sunt excepționali. Mă miră că nu sunt mai mulți oameni care să îi asculte mai ales că totul e gratis și e organizat în cadrul acesta natural extraordinar de frumos. Eu sunt foarte încântată că am putut să îi văd cântând aici”, a spus o turistă. Un spaniol care are iubita româncă s-a declarat și el fan al celor de la Caliu. „E prima oară când am auzit de acest festival, dar mă bucur că am avut norocul să vedem trupa Caliu cântând pe viu aici. Eu îi consider cei mai buni muzicieni pe care îi are România. Oriunde în lume cred că se știe despre ei, iar faptul că organizatorii festivalului i-au adus aici mi se pare și mai frumos”, a spus turistul.

O dată cu festivalul de la Peștișani a crescut și numărul turiștilor veniți aici pentru a vedea concertele și filmele. Mașini cu numere din diverse județe ale țării puteau fi văzute în parcarea amenajată în zonă, turiștii declarându-se foarte bucuroși că au avut parte de un astfel de eveniment. „Din Arad am venit. Suntem cazați la Runcu într-o locație foarte mișto și cei de acolo ne-au spus că începe festivalul. Auzisem ceva, dar nu știam prea multe. E superb, inclusiv concertul cu cei de la Caliu. Vă spun, am avut o seară cum nu am sperat. Gorjul ne-a impresionat. Vom reveni și anul viitor, acum chiar o să urmărim când se ține ediția de anul viitor ca să ne închiriem camere din timp”, a spus un turist. Evident că au fost prezenți și spectatori din diverse colțuri ale Gorjului, inclusiv localnici din Peștișani care, de data aceasta, au trebuit să constate că nu prea mai sunt doar ei în public, așa cum era la începutul festivalului. „Sunt mulți oameni pe care nu îi cunosc. M-am văzut cu Cuzin, care e de-al nostru, am vorbit cu el un pic, dar pe alții de pe aici de pe la noi nu i-am întâlnit. Sunt mulți, cred că vreo trei sferturi, veniți din alte județe. Dar e bine că vin turiști la noi în sat pentru că au ce să vadă. Îl aveam pe Brâncuși, acum pot să vadă și filme și muzică bună. Bravo pentru Cuzin că a reușit să facă așa ceva aici la noi la Peștișani”.

Toma Cuzin s-a declarat și el bucuros că oamenii au venit în număr mare să vadă filmele proiectate în aer liber și că festivalul reușește să atragă turiști din ce în ce mai mulți, el ținând să îi mulțumească primarului Cosmin Pigui pentru că l-a susținut atunci când puțini îi dădeau șanse de reușită cu acest festival. „Festivalul crește de la an la an și ceea ce mă bucură cel mai mult este peste 80% din cei prezenți la deschiderea festivalului în această seară sunt persoane venite din altă parte. Sper ca până duminică seara să fie din ce în ce mai mulți, mai ales pe final de săptămână, când oamenii au și mai mult timp liber pentru a fi alături de noi”, a precizat artistul, intrarea la festival fiind liberă.

Gelu Ionescu