Succes istoric la EURO. România nu mai câștigase de 24 de ani

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie la EURO 2024, 3-0 (1-0) cu Ucraina. Partida s-a disputat, luni, pe Football Arena din Munchen, și a contat pentru Grupa E. Tricolorii au reuşit un succes istoric, al doilea al lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedentul (3-2 cu Anglia). Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57) au punctat pentru reprezentativa condusă de Edward Iordănescu. Ucraina a avut o posesie superioară (66%-34%), dar nu a putut străpunge defensiva compactă a tricolorilor, cei din urmă având ocaziile mai importante în prima repriză, inclusiv o bară, direct din corner (39), a lui Stanciu. De asemenea, România a dat mai multe şuturi pe poartă (5-2).

Pe de altă parte, cei mai periculoși pentru Niță au fost coechipierii portarului. Burcă și Drăgușin au periclitat propria poartă, însă România a avut și șansă în meciul de debut. Iaremciuk l-a lobat pe Niţă, pe final, dar mingea a lovit bara transversală (90+2). Căpitanul Nicolae Stanciu a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului de către UEFA.

România – Ucraina 3-0 (1-0)

Au evoluat echipele:

România: 1. Florin Niţă – 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu – 6. Marius Marin (4. Adrian Rus, 75) – 20. Dennis Man (10. Ianis Hagi, 62), 18. Răzvan Marin, 21. Nicolae Stanciu (căpitan; 24. Bogdan Racoviţan, 87), 17. Florinel Coman (13. Valentin Mihăilă, 62) – 19. Denis Drăguş (9. George Puşcaş, 75). Selecţioner: Edward Iordănescu.

Ucraina: 23. Andri Lunin – 2. Iuhim Konoplia (24. Oleksandr Timcik, 72), 13. Ilia Zabarnîi, 22. Mikola Matvienko, 17. Oleksandr Zincenko – 6. Taras Stepanenko (căpitan; 18. Volodimir Brajko, 62), 19. Mikola Şaparenko (7. Andri Iarmolenko, 62) – 15. Viktor Ţîgankov (9. Roman Iaremciuk, 62), 14. Gheorghi Sudakov (8. Ruslan Malinovski, 83), 10. Mihailo Mudrik – 11. Artem Dovbik. Selecţioner: Serhi Rebrov.

Arbitru: Glenn Nyberg; arbitri asistenţi: Mahbod Beigi, Andreas Soederqvist (toţi din Suedia); al patrulea

Cartonaşe galbene: Konoplia (68), Răzvan Marin (79).

,,Îi felicit pe băieţi şi îi strâng în braţe. Am interpretat foarte bine jocul majoritatea timpului. Mă bucură faptul că e o victorie categorică şi că n-am primit gol. Sunt fericit pentru Stanciu că a fost declarat omul meciuiul. Starul nostru este grupul. O să urmeze cu siguranţă şi o analiză, poate au fost lucruri şi nu foarte bune. Ne bucurăm, de mâine trebuie să ne adunăm şi să continum drumul nostru. Efectiv băieţii au fost fabuloşi. Această generaţie nu reprezintă niciun metal de niciun fel. E generaţia de suflet. Trebuie să fie şi generaţia de suflet a românilor. A fost victoria Generaţiei de Suflet. Băieţii ăştia au dat multe borne peste cap. S-au unit şi au dat tot ce au mai bun. E meritul lor total şi le sunt recunoscător”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu după meci.

116 km/h a atins mingea expediată de Nicolae Stanciu la marcarea primului gol din meciul România – Ucraina. Va fi, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase reușite de la turneul final.

,,După nașterea fetițelor mele, e cea mai fericită zi din viața mea. Ceea ce am trăit astăzi nu se mai poate repeta. E de neegalat. Vreau să le mulțumesc din suflet acestor suporteri. Sper că i-am făcut fericiți și mândri. Am jucat pentru toată țara. Mă bucur că mi-a ieșit astăzi. Am zis că nu e important să fiu pe lista marcatorilor. Vreau doar ca echipa națională să aibă victorii!”, a declarat Stanciu.

În cealaltă confruntare a grupei E, pe care trupa lui Iordănescu o conduce după prima etapă, Slovacia a învins-o pe Belgia, 1-0.

România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

Cătălin Pasăre