Stîngă o laudă pe Minaur: Întâlnim un adversar bun, greu de bătut pe teren propriu

Viitorul Târgu Jiu se deplasează în această rundă la Baia Mare. Gorjenii joacă împotriva formației Minaur, condusă de Mihai Iosif, tehnician dorit și de Nicolae Sarcină. Antrenorul Florin Stîngă a vorbit despre perioada de pauză, dar și despre rezultatele de la ambele echipe ale Viitorului. Nici ,,satelitul” nu are viață ușoară în Liga 3, deși, în ultimele jocuri, formația secundă s-a bazat și pe fotbaliști de la echipa mare. ,,Cred că pe orice antrenor îl îngrijorează când echipa nu are rezultate. Din punctul meu de vedere, facem în continuare multe greșeli personale. Multe lucruri pe care la antrenamente le-am pregătit, le-am discutat, am ajuns la un consens dar, când vine jocul, din păcate, greșim din nou. Am încredere în jucători că până la urmă vom depăși și aceste momente și, ușor-ușor, vom elimina greșelile pe care le facem și vor apărea rezultatele pe care ni le dorim. Meciul de la Baia Mare este foarte important pentru noi. Pornim încrezători la drum și sperăm să facem un joc bun și să obținem și rezultatul scontat. Pauza competițională ne-a ajutat, am mai luat un joc de pregătire cu Slatina, am mai văzut lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim, dar mie îmi place tot timpul să fim în competiție”, a precizat Stîngă. Antrenorul gorjenilor a vorbit și despre formația pe care o întâlnește în weekend. Minaur are cu un punct mai puțin decât oaspeții din etapa a 15-a. ,,Au doi mijlocași centrali foarte buni, un atacant care a cochetat și cu Liga 1. Au un antrenor care a venit cu entuziasm, cu plăcere, care a făcut performanță cu Rapid. De asemenea, au un public care îi susține tot timpul. Este o echipă care la anul își dorește promovarea, așa că ne așteaptă un meci dificil. Întâlnim un adversar bun, greu de bătut pe teren propriu”, a declarat tehnicianul. Core și Micle sunt în continuare accidentați și nu vor putea evolua în această deplasare. Minaur – Viitorul se joacă sâmbăta, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre