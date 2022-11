Stîngă explică succesul cu Minaur: ,,Au înțeles că trebuie să le stea gândul numai aici”

Viitorul Târgu Jiu a reușit să câștige la Baia Mare (1-2), iar antrenorul Florin Stîngă este de părere că diferența a fost făcută de seriozitate și determinare. Florin Răsdan (45+1) și Paul Mitrică (69) au adus succesul vizitatorilor, ultimul profitând și de accidentarea lui Denis Brînzan. Mijlocașul gorjenilor a avut o aniversare nefericită, fiind obligat să părăsească terenul în minutul 11. Nu a fost un meci perfect, pentru că oaspeții au primit și un gol, dar de data aceasta le-a ieșit. Pacheco a înscris dintr-un corner în ultimul minut.

Stîngă a explicat că mai mulți jucători au fost trimiși la echipa secundă în pauza competițională, iar acest lucru, se pare, a avut un efect benefic asupra evoluției lor.

,,A fost un meci de luptă, disputat pe un teren greu. Diferența a făcut-o atitudinea. Am muncit pentru fiecare balon, am fost concentrați și nu am mai făcut greșeli personale, asta a adus un echilibru echipei și am reușit să obținem o victorie importantă. Jucătorii aveau moralul scăzut după două înfrângeri și sper ca acest succes să le dea moral. Vrem să obținem trei puncte și în ultima etapă din an, cu Ripensia. Denis are o rană deschisă pe tibie, am fost forțat să-l schimb. Paul Mitrică a avut o prestație bună, încununată cu un gol, pe el l-a motivat și ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am avut o discuție cu președintele, câțiva jucători s-au pregătit cu echipa a doua. I-am rechemat, am discutat cu ei, și am vrut să văd dacă vor să mai joace pentru această echipă. Au înțeles că trebuie să le stea gândul numai aici, au promis că fac lucrul acesta și doi dintre ei au fost astăzi pe teren. În momentul în care am fost profesioniști, am avut și rezultate. Când am avut derapaje în modul de pregătire, viață extrasportivă, au venit și înfrângeri”, a declarat antrenorul gorjenilor după meci.

Viitorul în meciul cu Minaur: Krupenschi – Dănescu (Chelariu 66′), Ad. Stoian, Rogac, Băican, Brînzan (Mitrică 11′), Țegle, Răsdan (cpt.), Dodoi (Gîrbiță 89′), Vl. Toma (Al. Dulca 89′), Cl. Dragu (Geană 89′). Rezerve neutilizate: Opric – Pîrcălabu, Banu, Buțurcă. Antrenor: Florin Stîngă.

Cătălin Pasăre