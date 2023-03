Stevenson, motivat înainte de meciul cu Focșani: Trebuie să ,,mușcăm” din ei

CSM Târgu Jiu evoluează, sâmbătă, pe teren propriu în etapa a 3-a din Grupa 11-18. Adversara gorjenilor va fi CSM Focșani, prima echipă din cele patru care vin în Sala Sporturilor în perioada următoare. Cu două înfrângeri în faza a doua a campionatului, băieții lui Kresimir Basic doresc să obțină cât mai multe succese din această serie. Shamiel Stevenson, unul dintre cei mai în formă jucători ai alb-albaștrilor, a declarat că trupa din Târgu-Jiu va aborda cu încredere aceste partide. ,,Jucăm mai bine acasă, am făcut și unele progrese în ultimele trei săptămâni și, cu siguranță, este o perioadă în care dorim să obținem cât mai multe victorii în aceste patru meciuri. În principal trebuie să jucăm foarte bine împreună, să fim ca o echipă, să facem un meci complet, de 40 de minute. Pe bucăți, am demonstrat că putem face aceste lucruri, am avut flash-uri, astfel că dacă vom reuși să fim ca o echipă, să fim constanți, vom pune probleme oricui. Am încredere în mine, am încredere în această echipă, doar că trebuie să intrăm pe teren și să mușcăm din ei”, a spus americanul. CSM Târgu Jiu – CSM Focșani începe la ora 19.00.

Cătălin Pasăre