Statul prăduiește 19 familii din Gorj! Din proprietari ajung OAMENI AI STRĂZII! Le ia casele și le dă bani de-o ciorbă!

Este incredibil ce se întâmplă în satul Runcurel, acolo unde Cariera Jilț Nord a primit undă verde pentru extindere. Numai că despăgubirile pe care le primesc oamenii în schimbul caselor care vor fi dărâmate, pentru că sunt în calea frontului de lucru, sunt revoltător de mici. De exemplu, pentru o casă de 122mp, Guvernul plătește 5.432 de lei! Situația este dea dreptul tragică pentru cele 19 familii care urmează să fie strămutate.

Executivul a adoptat Hotărâre de Guvern prin care stabilește amplasamentul și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național – ”Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane de tone pe an, Hotărâre datată în iunie 2024. Unul dintre proprietari se va trezi azi sau mâine cu executorul la ușă, fiindcă a primit deja notificarea!

Sumele sunt umilitoare, inacceptabile, sunt bani cu care cei care vor fi strămutați nu vor putea să-și cumpere o casă, sau să-și construiască un loc în care să locuiască, nici de acum în două vieți: ”2376 RON pentru o gospodărie cu 122.69 mp construiți. 5432 RON pentru 105 mp casă locuită. Asta a decis Guvernul Ciolacu prin HG 669/2024 să le dea oamenilor “la justă valoare” pentru a-i expropria. Pentru fiecare dintre cele 19 gospodării Guvernul plătește mai puțîn decât pe o pereche de pantofi de-ale lui Marcel Ciolacu!”, a scris deputatul de Gorj al USR, Radu Miruță. De altfel, acesta a făcut publică tragedia care îi aștyeaptă pe sătenii din Runcurel.

Putem spune că cele 19 familii sunt prăduite chiar de stat, un stat care ar fi trebuit să-i despăgubească în așa fel încât să nu-i transforme pe acești oameni în oameni ai străzii. Fiindcă asta vor deveni, neavând posibilitatea să-și mai construiască ori să-și cumpere o locuință. În plus, ei au gospodării, mulți dintre săteni și-au dat deja pământul carierei, cei mai mulți nu și-au recuperat banii pe uzul fruct, și nici despăgubirile pentru pământul dat deja mineritului. Sunt oameni care au moștenit suprafețele de teren, din generație, în generație, iar după ce că vor fi dezrădăcinați, statul, acest Guvern, le taie orice posibilitate de a mai trăi decent și în propria lor casă.

”Este incredibil cum prin fața unor miniștri, prin fața unor directori de companii a trecut și a fost aprobat un astfel document și nimeni nu s-a oprit o secundă să judece că este inadmisibil. Am fost în aceste case. Nu e granit pe jos, însă sunt gospodării funcționale. Acolo oamenii au unde pune masă, unde face o baie, unde să doarmă la căldură. Îi execută și nu le pune nimic la dispoziție, decât suma de bani în cont. 2000 lei pentru o casă de 122mp. Cei care pot, vor da în judecată. Dar femeia de 87 de ani din filmarea de mai jos, căreia cei 3 băieți i-au murit și care pe ce are acum primește 5000 RON, ajunge oare la tribunal?”, întreabă deputatul USR, Radu Miruță.

Acesta mai spune: ”Țara asta e condusă de dobitoci funcționali. Semnează hârtiile scoase de imprimantă fără să adauge vreo judecată peste ce semnează.

Am trimis în această dimineață acest video ministrului Burduja și Secretariatului General al Guvernului. Cariera Jilț trebuie să avanseze, dar nu oferindu-le celor expropiati banii pe care directorii din CEO îi au dimineață în buzunar când cumpără covrigi. Hotărârea de Guvern trebuie schimbată urgent, oamenilor expropriați le trebuie pus la dispoziție un loc în care să poată locui până când își obțîn adevărată valoare în tribunale. Iar Guvernul care a emis o astfel de hotărâre, trebuie să plece acasă.

Domnilor Weber și Iordache, nu vă este jenă când colegii dumneavoatră de partid au cumpărat la pont casele vecinilor acestor oameni și apoi, prin decizie politică, au primit la schimb vile care se învârt după soare în Târgu Jiu? Pentru ei s-a putut…”, a mai declarat parlamentarul.

Hotărârea de Guvern prin care se pecetluiește soarta oamenilor din Runcurel

”HOTĂRÂRE nr. 669 din 13 iunie 2024pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 și 922 bis din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Numerele curente 804, 808, 809, 815, 816, 831, 842, 843, 846, 883, 884, 915 și 931 se modifică în sensul includerii în coridorul de expropriere a imobilelor de tipul construcțiilor și actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. Numerele curente 848, 859, 936 și 944 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare, includerii în coridorul de expropriere a imobilelor de tipul construcțiilor și actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(…) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 3, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu suma totală de 332.632,00 lei.

(2) Sumele individuale estimate de expropriator prevăzute la alin. (1) se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 3, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(1) Suma prevăzută la art. III se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat în anul 2024 prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, de la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.

(2) Suma prevăzută la art. III alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. II, modificat și completat conform art. I, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

”Să pună pământ pe noi, să ne îngroape aici!”

Sătenii sunt disperați: ”Unde ducem animalele, capre, vaci, cai, pisici, câini, găinile?”, ”Mie îmi dă statul 100 de milioane pentru 122 de metri pătrați, unde mă duc eu? – Nu, vă dă 2.300 de lei și pe una de 81 mp vă dă 8.700”, i-a spus Radu Miruță unei femei, acesta aflându-se la Runcurel unde a stat de vorbă cu viitorii strămutați. ”Gândiți-vă, mi-a murit soțul și am făcut cerere… nouă luni de zile am stat fără niciun venit, nu au vrut să mă angajeze, acum mi-au aprobat la Minprest, pe un salariui de mizerie. Le-am dat și cinci hectare de teren… Nu știu unde să mă duc, în stradă! Să ne pună pământ pe noi, să ne îngroape aici. Totul a rămas așa, e pus în cuie! Vă dați seama că eu nu mai am ce să fac? Mie-mi fărâmă casa asta, îmi dă 2.000 de lei și eu trebuie să stau în drum până se judecă procesul doi ani, trei ani. Le-am dat șase milioane (lei vechi, n.r) impozit! Vă aduc acte, acum am plătit! Pentru ce? pentru ce am plătit eu șase milioane?”, i-a spus femeia deputatului. Un alt localnic: ”Eu nu vin ca milogul… dă-mi și mie, nu! Despăgubește-mă și am plecat!”, ”Ne-au promis vatră de sat că ne vor construe”, a mai spus un alt localnic. Evident, Complexul Energetic Oltenia nu a construit nimic.

”E o nedreptate imensă. Nu pot să înțeleg cum un ministru (Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, n.r.) a putut semna așa ceva! Săraca țară bogată…”a exclamat parlamentarul, luând o bucată din cărbunele aflat pe jos, în cariera Jilț Nord. Unei localnice i-au murit copiii, trei băieți. A rămas singură, la aproape 80 de ani. Și aceasta va primi sub 5.000 de lei pentru căsuța pe care o are. Întrebată unde va merge, ea a spus: În pământ!”. ”.