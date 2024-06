Start la EURO! România debutează astăzi cu Ucraina

Reprezentativa de fotbal a României debutează astăzi la Campionatul European din Germania. Selecționata condusă de Edward Iordănescu va întâlni, de la ora 16.00, Ucraina. Partida de debut a tricolorilor la EURO 2024 face parte din Grupa E și are loc la Munchen. Delegația noastră a plecat din Wurzburg, acolo unde se antrenează, către Allianz Arena, stadionul primei confruntări, cu trenul. În medie, România are o cotă de 4 la casele de pariuri, iar cota Ucrainei e la jumătate, aproximativ 2. Fundașul Andrei Burcă a declarat, înainte de partidă, că toată lumea este conștientă de calitatea ofensivă a ucrainienilor, dar tricolorii trebuie să îmbrățișeze oportunitatea de a fi la un turneu final.

„Cea mai importantă experienţă din viaţa tuturor, din viaţa grupului. Merităm să fim aici, am muncit pentru această calificare, dar suntem conştienţi că doar azi şi mâine contează. Vom fi judecaţi după ce se va întâmpla în meciurile cu Ucraina, Belgia şi Slovacia. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări, nu mai pasă nimănui, am văzut ce s-a întâmplat la meciurile amicale, pentru că nu am avut rezultatele pe care toată lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar suntem conştienţi şi ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la acest European. Aici este elita. Şi noi am făcut lucruri bune în calificări, încercăm să avem cea mai bună apărare, cel mai bun atac. În acelaşi timp, să ştim că am dat 100%, că nu a mai rămas nimic din noi, să ieşim cu capul sus de pe teren. Jucătorii de la mijloc în sus au o calitate incredibilă, pot decide un meci. Aici nu suntem în vacanţă, normal că nu o să dormim prea mult zilele acestea, dar asta ne-am dorit, să nu dormim prea mult, să fim stresaţi şi concentraţi, că atunci când eşti stresat, ştii că o sa dai în următoarea zi tot ce ai mai bun”, a declarat Burcă la conferinţa de presă.

Selecționerul Edward Iordănescu a transmis că toată lumea este gata de luptă, iar misiunea principală a echipei sale este să aducă bucurie suporterilor români.

,,În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtășesc entuziasmul și determinarea echipei noastre. Știm că fiecare dintre voi trăiește cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoție. Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune și sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă și responsabilitate, pentru a obține maximum din această experiență extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuși să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă! Sunt mândru de munca și dăruirea băieților noștri. Au dat totul în preliminarii și în pregătirea turneului final și sunt sigur că vor da totul și în meciuri. Întăriți de gândurile bune ale românilor de acasă și din întreaga lume, suntem o singură inimă! Și batem pentru România!”, a declarat selecționerul.

Serghey Rebrov, fostul atacant al Ucrainei, actualmente antrenor al formației slave, spune că nu o consideră favorită pe țara sa în partida de luni. „Este foarte dificil să fii favorit în meci. Am avut meciuri de baraj grele pentru calificarea la Euro 2024 împotriva Bosniei și Islandei, când eram considerați favoriți. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci și pe fiecare adversar. Acum ne pregătim pentru România, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Rebrov, la o conferință de presă. Cu două zile înainte de meci, UEFA a delegat brigada de arbitri, iar central va fi suedezul Glenn Nyberg (35 de ani), ajutat de tușierii Mahbod Beigl și Andreas Soderqvist. Echipa din camera VAR va fi formată din Rob Dieperink, Pol van Boekel (ambii Olanda) și Jerome Brisard (Franța). Arbitru FIFA încă din 2016, Nyberg a condus o singură dată un meci al României, în 2020, când țara noastră învingea Austria, scor 3-2, în Liga Națiunilor. Este prima partidă oficială dintre cele două selecționate, care până acum au jucat doar meciuri amicale.

Cătălin Pasăre