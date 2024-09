Start înscrieri în programul ,,Dăm Click pe România” pentru școlile, ONG-urile și instituțiile publice care au nevoie de calculatoare!

Asociația Ateliere Fără Frontiere anunță faptul că au început înscrierile în programul „Dăm Click pe România”, prin care va dota cu 2.000 de calculatoare recondiționate unitățile de învățământ, ONG-urile și instituțiile sociale deficitare la acest capitol, de la nivel național.

Înscrierile au loc până pe 18 octombrie, ora 10:00, prin formularul de aplicare disponibil pe www.educlick.ro, site-ul platformei de donații al asociației Ateliere Fără Frontiere, iar laureații vor fi anunțați pe 25 octombrie, după ce toate proiectele înscrise vor trece printr-o etapă de jurizare. Lista finală a laureaților va fi publicată pe site-ul educlick.ro. „Dăm Click pe România” vine în sprijinul școlilor și copiilor din zone rurale sau urbane marginalizate pentru care tranziția către o educație digitală, adaptată nevoilor actuale, a fost îngreunată de lipsa de echipamente IT funcționale în unitățile de învățământ. Această lipsă de infrastructură duce, inevitabil, la un decalaj educațional și mai pronunțat între elevii care au acces la calculatoare și cei care nu au, cei din urmă fiind mai predispuși la un abandon timpuriu al școlii. Calculatoarele donate prin „Dăm Click pe România” fac parte din procesul de economie circulară al Ateliere Fără Frontiere, prin care asociația preia echipamentele IT uzate și alte deșeuri electrice și electronicem(DEEE-uri) în calitate de colector autorizat de la companii și diverse organizații, cu scopul de a fi recondiționate de către angajații aflați în programul de inserție socioprofesională, cu scopul final de a fi donate către școlile din zone vulnerabile din țară. Programul „Dăm Click pe România” are un impact benefic și asupra mediului înconjurător, nu doar asupra educației digitale. Prin pregătirea pentru reutilizare a unui total de 4.000 de echipamente IT pe an, se evită emiterea a 2.273.475 kg de CO2 în atmosferă. „De 15 ani, Ateliere Fără Frontiere donează calculatoare cu gândul la viitorul copiilor care depind de infrastructura din școli pentru a porni cu o șansă mai bună în viață. Pentru sute de mii de elevi, școala reprezintă singura oportunitate de a utiliza echipamente IT pe care altfel nu și le-ar permite acasă. În 2024 vrem să donăm 4.000 de calculatoare către toate tipurile de structuri educaționale care lucrează cu astfel de elevi aflați în situații vulnerabile și să reducem astfel inechitatea educațională bazată pe situația materială din familie”, a declarat Damien Thiery, director general Ateliere Fără Frontiere. În cei 16 de activitate, asociația și partenerii săi au donat peste 30.000 de calculatoare către mai bine de 3.000 de școli din România, ajungând astfel la peste 500.000 de elevi și profesori beneficiari și reușind să digitalizeze 10% din instituțiile de învățământ de la nivel național.

I.M.