Sport și incluziune prin Proiectele Erasmus+ la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu a implementat în acest an școlar Proiectul Erasmus+ KA210-SCH-000159393 “We Include everyone with sport and Heritage through European States” (”WISHES”), adresat elevilor din învățământul primar. Acest proiect a fost creat în ideea promovării jocurilor olimpice ce se vor desfășura în această vară în Franța.

Obiectivele urmărite au fost: creșterea participării la sport în general, promovarea accesului la sport pentru toți, acesta fiind un vehicul pentru incluziune, împărtășirea practicilor incluzive, îmbunătățirea competențelor lingvistice. Pentru îndeplinirea acestor obiective, am colaborat cu parteneri din Franța, Croația, Estonia și Spania.

Lansarea proiectului s-a realizat la nivelul școlii în luna octombrie, sărbătorind cu această ocazie și zilele Erasmus. Am desfășurat activități sportive variate, atât în curtea școlii, cât și în sala de sport, am discutat despre colaborare și coordonare, am realizat trasee aplicative, am desfășurat ștafete pe echipe, tip concurs, apoi cu limitări fizice: cursa în sac, slalom cu ochii acoperiți. Sportul joacă un rol important în susținerea dezvoltării echilibrate a copiilor: îmbunătățește coordonarea motorie și abilitățile sociale, îi ajută pe elevi să lucreze în echipă, să-și dezvolte încrederea în sine, să adopte un stil de viață activ.

În perioada 23 mai-31 mai 2024, s-a desfășurat mobilitatea acestui proiect, în Franța, Rennes, iar echipa Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” a fost compusă din: prof. Teodora Dragotă, prof. înv.primar Cristina Tomescu și 5 elevi din clasa a III-a. Ne-am bucurat de un program variat, ce a urmărit diversitatea și integrarea prin activități sportive.

Prima înstituție pe care am vizitat-o a fost Școala ”Saint-Joseph Sainte-Catherine”, din Liffré. Am fost întâmpinați cu mesaje de bun venit, realizate în limba română, croată, estonă, spaniolă, engleză, franceză. Alături de reprezentanții școlii s-a aflat și primarul Guillaume Bégué, care a evidențiat importanța implicării copiilor în programele Erasmus pentru a descoperi alte culturi, pentru a învăța despre toleranță și pentru a deveni buni cetățeni europeni. După-amiaza ne-a permis să descoperim și apoi să învățăm despre fotbalul gaelic, un sport de echipă original, pe care elevii noștri l-au plăcut foarte mult. Un turneu a fost organizat de Gaëtan Danet, președintele US Liffré Football Gaelic.

A doua zi am avut oportunitatea de a participa la Jocurile Regionale UGSEL 2024, proiect artistic, sportiv și cultural, organizat o dată la trei ani, în parcul Gayeulles din Rennes. Au participat 60 de școli catolice din cele 4 departamente bretone, peste 1.500 de elevi. Ziua a început cu ceremonia de deschidere: Gatien Le Rousseau (paraciclist) a adus pe scenă flacăra jocurilor, flacără care a trecut prin toate școlile participante, începând cu luna octombrie.

Ne-am distribuit apoi după culoare în diferite locuri din parc. Noi, verzii, am început cu spațiul „mediu”: am creat o ghirlandă colectivă pe care trebuia să scriem ce vrem să facem pentru planeta noastră, pe care am așezat-o într-un copac, am făcut olimpiadele pe echipe de animale. Am continuat cu zona de cooperare. În acest spațiu am putut să jucăm o ștafetă de echipă, apoi să ne încercăm îndemânarea la realizarea unor piramide umane, am întâlnit jucători de rugby (în uniformă) și am jucat mici meciuri.

A urmat atelierul ”gustul pentru efort”: cursă cu obstacole, sărituri la coarda, ”sportivi în bucăți” (puzzle) și cursa de scaun cu rotile. Mai aveam un ultim spațiu de descoperit: „piața de talente” – baschet, fotbal, scrimă, graffiti, laser gun, molky, gabaky… un loc de joacă mare, unde toată lumea se putea distra, încerca, experimenta.

În cele din urmă, pentru a încheia această zi magnifică, ne-am adunat cu toții pentru a ne bucura de festivitatea de închidere a acestor jocuri, unde o fanfară ne-a primit și ne-a invitat să dansăm madisonul, să facem o omidă, să cântăm. Cu toții ne-am bucurat de această zi, care le-a oferit elevilor noștri șansa de a colabora cu partenerii lor din Franța, de a învăța despre cooperare, coordonare, incluziune, diversitate.

În fiecare din zilele următoare am vizitat alte școli, din diverse regiuni bretone: Bruz, Fougères, Rennes, Cesson. Am experimentat activități distractive, stimulative și inovatoare, ce i-au ajutat pe elevii noștri să cunoască semnificația cuvântului „incluziune”. Copiii au avut ocazia să cunoască diferite dizabilități, să le experimenteze prin intermediul mai multor activități: parabedminton, baschet în scaun cu rotile, volei pe scaun, jocuri de creație cu limitări fizice (legat la ochi, deficit de auz, deficit motric).

Pentru noi, elevi și profesori, experiența participării la activitatea din cele cinci școli franceze a însemnat și observarea unor bune practici în domeniul educației: elevilor nu le era permisă folosirea telefoanelor pe durata cursurilor și chiar nu dețineau telefoane nici acasă. În schimb, am obsevat că își petreceau timpul în pauze citind sau făcând sport.

S-a prezentat logo-ul, ce reunește trei simboluri marcante. Logo-ul îmbracă forma și culoarea medaliei de aur, pentru a exprima una dintre valorile de baza ale sportului: lupta pentru excelență. Flacăra reflectă energia unică a Jocurilor, care aduc oamenii împreună. Marianne este conturul feminin de pe logo Paris 2024, prin care se aduce omagiu unei femei, un simbol național francez.

Mobilitatea s-a încheiat cu o mare seară de închidere la Palatul Sportului din Cesson, care a reunit toate școlile și partenerii lor, în care s-a cântat imnul Europei și al Jocurilor Olimpice din Franța 2024.

Participând la acest proiect, cei mai mici participanți Erasmus ai școlii noastre – Antonia, Ana,Maria, Tudor, Teodor, au avut șansa de a cunoaște colegi din alte școli europene, de a cunoaște mai mult despre sistemul de educație francez, de a își face prieteni, de a învăța într-un mod și mediu diferit, de a-și dezvolta abilități de comunicare și de a întelege valorile și importanța sportului și a incluziunii prin sport.

Prof. înv. primar, Cristina Tomescu

Inspector școlar, prof. Teodora Dragotă