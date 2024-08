Spitalul Județean are nevoie de patru cardiologi

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu se confruntă în continuare cu un deficit de cardiologi. Cel mai mare spital din Gorj caută să atragă noi specialiști, fiind scoase la concurs nu mai puțin de patru posturi de medic. Sunt disponibile două posturi cu normă întreagă în specialitatea cardiologie și două posturi de medic rezident, ultimul an, la Secția Cardiologie.

Cei interesați au termen până pe data de 30 august să se înscrie la concurs. Pe data de 9 septembrie se va desfășura proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, iar pe 12 septembrie are loc proba practică.

„Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică. Se pot prezenta la următoarea probă de concurs doar candidații declarați admiși la etapa anterioară. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la cele două probe”, anunță Spitalul Județean.

Spitalul are doar trei medici cardiologi angajați, dintre care unul își desfășoară activitatea doar în Policlinică, și are contracte, pentru efectuarea gărzilor, cu șapte medici rezidenţi și doi medici specialiști.

I.I.