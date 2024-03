Șoferiță băută la volan. Ce pedeapsă a primit

O șoferiță din Gorj, prinsă băută la volan, a fost condamnată la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei. Fapta s-a petrecut la finele lunii octombrie 2022, dar sentința s-a pronunțat zilele trecute. Hotărârea instanței nu este definitivă.

Șoferița a fost oprită la o razie a poliției, pe raza comunei Arcani. „În jurul orei 00:12, lucrătorii Secţiei l Poliţie Rurală Târgu Jiu au identificat autoturismul marca BMW care circula pe DN 67D, din direcţia Frânceşti-Arcani, și au procedat la oprirea regulamentară a autoturismului. Organele de poliţie au procedat la testarea conducătoarei auto cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste împrejurări, inculpata a fost condusă la Spitalul Județean Târgu Jiu, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, potrivit rechizitoriului.

Tânăra le-a spus inițial polițiștilor că a consumat un pahar de vin, pentru ca ulterior să declare că în seara respectivă a sărbătorit ziua de naştere a unui prieten și a consumat 500 ml de gin.

Pentru că a recunoscut fapta și nu are antecedente penale, șoferița a fost condamnată la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. „Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 40 de zile în cadrul Primăriei Arcani sau Şcolii Gimnaziale Arcani”, au stabilit judecătorii, sentința putând fi atacată cu apel.

I.I.