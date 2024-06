Șofer din Rovinari, prins beat la volan

Un bărbat din Rovinari a fost depistat de oamenii legii la volanul unei mașini deși consumase în prealabil băuturi alcoolice. Șoferul s-a ales acum cu dosar penal.

„În ziua de 26 iunie 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din orașul Rovinari, în timp ce conducea un autoturism în localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Rovinari unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.