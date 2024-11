Șofer condamnat cu suspendare. A refuzat testarea pentru alcool

Un bărbat din comuna gorjeană Stoina a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, după ce s-a urcat băut la volan. Gorjeanul a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție în seara zilei de 20 martie 2023.

„În jurul orelor 18:20, organele de poliție din cadrul Secției 8 Poliție Rurală, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 6B, au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului ce se deplasa din direcția Căpreni către Crușet, conducătorul autoturismului conformându-se și oprind pe partea dreaptă a drumului”, potrivit rechizitoriului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, șoferul a fost dus la spitalul din Târgu-Cărbunești, unde a refuzat să-i fie prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Trimis în judecată, gorjeanul a recunoscut săvârșirea infracțiunii, solicitând ca judecata cauzei să se facă potrivit procedurii recunoașterii învinuirii.

Bărbatul are 50 ani, este mecanic și nu are antecedente penale. El a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 2 ani. „În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Stoina sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj – unităţile subordonate, pe o perioadă de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare”, a decis, săptămâna trecută, Judecătoria Târgu-Cărbunești. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.