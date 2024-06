Un bărbat din comuna gorjeană Padeș a fost condamnat la 2.100 de lei amendă penală pentru că s-a urcat băut la volan. Fapta s-a petrecut în vara anului trecut.

„În data de 01.07.2023, în jurul orei 01:30, inculpatul a fost identificat de organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana, în timp ce conducea autoturismul marca Mitsubishi, pe DC Sohodol, iar cu ocazia testării acestuia cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform buletinului de analiză toxicologică, la prima probă inculpatul avea o alcoolemie de 1,46 g‰, iar la cea de-a doua probă, inculpatul avea o alcoolemie de 1,27 g‰”, potrivit rechizitoriului.

Instanţa a apreciat că fapta gorjeanului prezintă un grad minim de pericol social, „având în vedere împrejurarea că fapta de conducere pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală nu a avut consecinţe grave, in sensul ca nu a produs un accident rutier, dar şi toate celelalte aspecte – nivelul alcoolemiei, 1,46 g‰ alcool pur în sânge, în condiţiile în care pragul instituit de lege este de 0,80 g‰, locul şi timpul săvârşirii infracţiunii, pe drumul comunal Sohodol, în jurul orei 01:30”.

Pentru că a fost sincer și nu are antecedente penale, bărbatul a fost condamnat la plata unei amenzi penale în cuantum de 2.100 lei, „rezultată din înmulţirea unui număr de 140 zile-amendă cu suma de 15 lei corespunzătoare unei zile-amendă”.

„În baza art. 63 alin. (1) C. pen., atrage atenţia condamnatului că, în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei amenzii în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare”, a decis Judecătoria Târgu Jiu, sentința putând fi atacată cu apel.

I.I.