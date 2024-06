Șoc total în rândul salariaților CEO! Casa de Pensii respinge adeverințele CE Oltenia!

O altă găselniță! Casa de Pensii Gorj respinge adeverințele eliberate cu salariile brute, de către Complexul Energetic Oltenia, motivând că în acestea nu sunt trecute la antet, în partea de sus a documentului, contribuțiile virate către… casele de pensii.

Asta înseamnă că funcționarii CEO au muncit degeaba, fiindcă toată munca lor privind documentarea, căutarea în arhivă a activității fiecărui angajat în parte a fost aruncată la gunoi.

Mii de oameni pe drumuri și cu banii luați

Casa de Pensii Gorj așteaptă acum noi adeverințe… altele, în care să fie trecute contribuțiile către fondul de pensii în mod explicit, susțin, cu disperare, salariați ai companiei.

,,E vorba despre mii de oameni, zeci de mii de oameni care au ieșit la pensie în baza legilor vechi și care au cerut adeverințe pe bruturi pentru recalculare. Acum, Casa de Pensii Gorj ne spune că adeverințele pentru care am așteptat atât, cu atâtea scandaluri pentru întocmirea lor, sunt nule! Funcționarii Casei spun acum că cei de la CEO n-au pus în antet, în partea de sus a actului, în adeverința către Casa de Pensii și precizarea că s-au plătit și către casa de pensii contribuțiile! Toate adeverințele eliberate de o jumătate de an sunt pe bruturi, sunt dosare sunt respinse, fiindcă CEO nu a trecut sus, acolo, că s-au plătit contribuțiile… E ceva de speriat, cei de la Casa de Pensii se cramponează de orice, numai să nu ajungem în posesia banilor pentru care noi am muncit ani grei, nu e posibil așa ceva! Ei nu le acceptă. Casa de Pensii refuză adeverințele și spune că CEO trebuie să specifice că s-au plătit și contribuțiile către ei. Se cer adeverințe pe bruturi de peste o jumătate de an! Iar acum, vine acest răspuns de la Casa de Pensii Gorj! Toți care au ieșit la pensie, au ieșit calculându-se salariile nete. Nu este corect. Lumea s-a deșteptat, și angajați și foști angajați au cerut adeverințe pe bruturi, iar de mai bine de o jumătate de an, CEO le eliberează, pentru ca, acum, să vedem că ,,nu sunt bune”, că așa spune Casa de Pensii. O să fie mii de adeverințe nule, aceeași prostie și bătaie de joc, de când ne luptăm să ieșim la pensie în baza legii 197, în baza legilor în vigoare. Unii colegi spun că nici nu se mai duc să ceară de la CEO alte adeverințe pentru că le e, pur și simplu scârbă! Vă dați seama ce înseamnă? Adică să mergem din nou la companie, să cerem alte adeverințe, iar până se învârte, până se sucește și se răsucește șeful de la resurse umane, nu mai apucă nimeni să iasă la pensie, iar în septembrie apare noua lege…

E vorba despre poate zeci de mii de oameni care au ieșit la pensie până la apariția legii 197 și care cer acum bruturile. Toți care au ieșit din ‘90 încoace la pensie, cei care mai sunt printre noi, își cer bruturile, fiindcă asta le aduce bani la pensie pe care Casa de Pensii nu vrea să-i dea, deși e dreptul nostru! Contribuțiile au fost plătite luându-se în calcul salariile brute, iar când ieșim la pensie ni se calculează pe net. E normal așa ceva? Ăsta este furt. Pentru că e diferență mare între brut și net. S-a găsit Casa să mai ceară ceva, se cramponează de orice numai să nu ne intrăm în drepturi. Ca să nu mai spun că și în adeverințele date luându-se în calcul salariile brute sunt numai anomalii… Vă dați seama câtă muncă va fi din nou? Funcționarii CEO o iau de la capăt. Iau pe fiecare om, pe ficare lună în parte, din zeci de ani. Casa de Pensii Gorj le-a dat peste nas încă o dată celor de la CEO, iar pe noi ne pun pe drumuri. E o bătaie de joc infinită!”, au declarat salariați ai CEO.

M.C.H.