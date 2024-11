Șoc! Silviu Prigoană a murit astăzi, într-un restaurant unde lua masa

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani. Potrivit primelor informații ar fi murit într-un restaurant înecat cu mâncare, relatează România TV.Silviu Prigoană se afla la un restaurant din Brașov, unde a murit înecat cu mâncare. Din păcate, a fost confirmat decesul.

Silviu Prigoană a ieșit la pensie la vârsta de 56 de ani, adică în 2019, cu aproximativ nouă ani mai devreme decât limita legală consemnată de lege, 65 de ani. După recalcularea din 1 septembrie, devenise unul dintre cei mai bogați pensionari.

Afaceristul primit o majorare a pensiei în luna martie, în urma unei solicitării făcute de el. Prigoană a motivat că a mai muncit doi ani, după ce s-a pensionat, așa că s-a ales cu 1.000 de lei în plus la pensia deja colosală.

„Am primit decizia. Nu au umblat la ea, nu au mișcat nimic. Deocamdată, gheață la mal. Staționăm. Urmează să mi-o mărească după noua lege. La un moment dat. Au zis: ești băiat prea bun și prea frumos ca să-ți umblăm la ea. Dar nu aveau cum să fie în plus. Mie mi-au recalculat-o anul acesta, în primăvară. De când m-am pensionat, eu am mai contribuit. Iar decizia aceea a fost identică. Eu am avut niște contribuții extra în ultimii doi ani. A fost o mărire atunci, dar nu vreuna semnificativă. Nu m-au aruncat jos de pe fotoliu. E vorba de 1.000 de lei”, declara Prigoană, la acel moment.