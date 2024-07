Slujba de resfinţire şi oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti la Biserica din Parohia Calapăru, comuna Borăscu – ,,Astăzi, ne-am rugat la Dumnezeu, ca să sfinţească biserica aceasta, să sfinţească pe toţi cei care intră în ea, iar, Dumnezeu să împlinească toate cererile noastre”!

În Duminica a 4-a după Rusalii (21 iulie 2024), Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de resfințire a Bisericii cu hramurile «Sfântul şi slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul» şi «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Parohia Calapăru, comuna Borăscu, județul Gorj şi a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care a făcut parte Precucernicul Părinte şi consilier metropolitan, Achim George Daniel, împreună cu preoţii de parohie: Vasile Vlădoiu (Parohia «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Tg. Jiu), Pr. Petre Buşe (Parohia Turceni), Pr. Ion Marius Năvârcă, Parohia Urdarii de Sus), Pr. Cornescu Daniel (Parohia Miluta), Pr. Chesnoiu Cătălin (Parohia Pojogeni), Pr. Brandibur Ştefan (Parohia Borăscu), Pr. Rogobete Florin (Parohia Fărcăşeşti), Pr. Rusu Marian (Parohia Turceni), Pr. Jilcovici Mihai (Parohia Ioneşti), Pr. Buzdugan Mădălin (Parohia Dragoteşti), Pr. Ţuncu Ion Paul (Parohia Bolboşi), Pr. Muntean Florin – fiu al satului, slujitor în Mehedinţi) Pr. Niculiţă Alex. Gelu (Mehedinţi) şi alţii! La slujba liturgică au cântat la strană membrii grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. Au participat mulţi credincioşi, printre care şi domnul fotoreporter şi specialist investigaţii, Marin Dogaru, împreună cu soţia, oameni de diferite vârste, tineri şi copii care au dat dovadă de multă smerenie! Preacucernicul Părinte Vasile Vlădoiu, şeful comisiei de disciplină şi de bună purtare a spus că aceasta este ziua pe care ne-a dăruit-o Domnul, deci, să ne bucurăm pentru dânsa, pentru că ne-am adunat pe o vreme mohorâtă la început, dar, frumoasă la propriu şi la figurat, după care a dat citire actului de resfinţire a Bisericii zidită de către familia Sabina şi Mhai Olteanu-Pârvulescu, în memoria fiului lor Victor-Nicolae Olteanu Pârvulescu, sfinţită în anul 2003 de către PS Gurie. Între anii 2023-2024, la iniţitiva preotului paroh Ion Dănuţ Buşan, au fost realizate lucrări de pictură interior precum şi de renovarea exteriorului sfântului lăcaş! De o mare importanţă a fost sprijinul Primăriei Borăscu, reprezentată de către d-l primar Ţucu Constantin, ca şi sprijinul credincioşilor din parohie! Pentru activitatea misionar-pastorală şi administrativă, părintele paroh Bușan Dănuț Ion a primit rangul onorific de iconom stavrofor şi au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei următoarele persoane: dl primar Țucu Constantin, dl Ionașcu Cristinel, d-na Stanciu Mariana, dl Ifrim Benone, dl Ioța Leonard Marian, dl Bătrânca Vasile, dl Trontea Grigore, dl Sterian Robert, dl Coandă Ștefan și d-na Stoian Olimpia. Prin cuvinte de mulţumire adresate Înaltului Ierah, autoritălor locale şi enoriaşilor parohiei, Preotul Paroh Buşan Dănuţ Ionuţ a spus emoţionat: ,,Cu o mare stare sufletească vedem frumuseţea interioară a bisericii noastre, ca şi frumuseţea exterioară! Rămâne peste veacuri şi dăinuie această biserică a noastră, şi mulţumesc domnului primar al comunei, pentru că atunci când am fost instalat ca preot la această parohie, mi-a spus o vorbă de învăţătură: pentru lucrurile mari la biserică, să ceri bani de la mine, de la primărie, iar, numai pentru lucrurile mărunte, să apelezi la enoriaşi! Mulţumesc domnilor pictori, care ne-au ajutat să facem frumoasă această biserică, aşa cum arată astăzi”, a încheiat Preacucernicia sa! La rândul său, domnul primar Ţucu Constantin a spus: ,,Astăzi este o zi foarte importantă pentru Parohia Calapăru! Pentru «Casa Lui Dumnezeu», facem orice, ajutăm, pentru că aici ne rugăm cu toţi, şi ar fi bine ca să ne rugăm în fiecare zi, nu numai atunci când dăm de necazuri, să ne rugăm pentru toţi, chiar şi pentru cei care nu mai sunt printre noi! Aş dori să facem o biserică şi în satul Scoruşu! Vă doresc sănătate şi spor în toate”, a încheiat reprezentantul administraţiei publice locale Borăscu!

,,Lucrul cel mai important la care trebuie să ținem este Biserica”!

În cuvântul de învăţătură duhovnicească, ÎPS Părinte Mitropolit dr. Irineu s-a referit, mai întâi, la faptul că trebuie să privim cu dragoste şi cu preţuire rolul bisericii în comunitatea parohială, mai ales pentru importanța rugăciunii în viața fiecărui om. De aceea: „În viața noastră sunt lucruri foarte importante la care ținem cu multă inimă. Alții țin la familiile lor, alții țin la casele lor, alții țin la funcția pe care o au, însă, lucrul cel mai important la care trebuie să ținem este Biserica. Aceasta este «Casa lui Dumnezeu», nu, doar locul în care slujeşte preotul, iar, așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos: Casa Tatălui Meu, casă de rugăciune se va chema! Iar, mereu, de la facerea lumii şi până la sfârşitul veacurilor, oamenii și-au construit locuri unde vin ca să se roage și să se închine lui Dumnezeu. Rugăciunea față de Dumnezeu izvorăște din inimă, adică, simți nevoia să te rogi, simţi că în viaţa ta este Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, și poţi ca să-i ceri ajutor în toate problemele vieții. Îi ceri ajutor lui Dumnezeu când ești bolnav, când ai de rezolvat ceva, atunci când trebuie să treci un examen sau trebuie să ajungi la un anumit rezultat în viața ta! Atunci, ne ridicăm inimile și sufletele noastre la Bunul Dumnezeu, de aceea, strămoșii noștri au ridicat sfânta biserică, au ridicat aceste lăcașuri sfinte de rugăciune, pentru că adevăraţii închinători, vor fi pretutindeni ”!

,,Fără legătura cu Dumnezeu, nu ne putem apropia de Împărăția cerurilor”!

În partea cea mai consistentă a cuvântului de învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a explicat conţinutul Pericopei Evanghelice care a fost citită la Sfânta Liturghie, unde este detaliată vindecarea slugii sutașului: „În Evanghelia de astăzi este vorba despre un ofițer de rang înalt, un sutaș, care vine la Mântuitorul Hristos și îi cere ceva! Trebuie să știm că acest ofițer nu era de neam iudeu, ci era dintre păgâni. El nu știa Legea lui Dumnezeu și nu citise «descoperirile» dumnezeieşti din Sfânta Scriptură, dar, totuşi, auzise că Mântuitorul Hristos poate să vindece, iar, tocmai acolo unde nu te aștepți, credința este mare! Sutașul Îl roagă pe Mântuitor ca să-i vindece servitorul, iar, slugile pe vremea aceea nu aveau nici un drept. Trebuiau să muncească necontenit, și dacă săvârșeau vreo faptă rea, atunci erau pedepsite chiar cu moartea. Ei, bine, acest sutaș are multă dragoste față de servitorul său, îl respectă, îi acordă drepturile necesare și îl iubește ca pe sine însuși. Din această dragoste, el pleacă din cazarma lui spre Mântuitorul Hristos, ca să-L roage să-l vindece pe servitorul său. Sutașul era foarte credincios, iar credința l-a ajutat să ajungă la Mântuitorul, să treacă peste mândria și slava deșartă, să depășească aceste piedici conferite de funcția şi mândria lui militară. Astfel, sutașul dovedește că are multă smerenie și îi spune Mântuitorului că nu este vrednic să intre sub acoperișul casei sale. Această convingere și aceste cuvinte, ne demonstrează că sutaşul crede în Mântuitorul Iisus Hristos și în Dumnezeu, deci, putem înţelege că Mântuitorul Hristos știa credința sutașului, știa ce trebuie să facă pentru că era Dumnezeu și iată, în final, îi apreciază, îi laudă credința și îi vindecă sluga! Aşadar, credinţa sutaşului apare ca o credinţă neobişnuită printre iudei, deci, o credinţă care se arată mai presus decât credinţa celorlalţi!”, a subliniat cu acuitate Înaltul nostru Ierarh.

,,Să-L rugăm și noi pe Mântuitorul Hristos ca să vindece sufletul nostru”!

În partea finală a predicii duhovniceşti, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe toți cei prezenți să se spovedească și să se împărtășească cu Sfintele Taine. De asemenea, i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în lucrările de înfrumusețare a locașului de cult, spunând următoarele: „Şi noi, trebuie să venim la Sfânta Împărtăşanie, pentru că, fără legătura cu Dumnezeu, nu ne putem apropia de Împărăția cerurilor. Este foarte important ca înainte de moartea noastră, să ne împărtășim cu Trupul și Sângle Domnului. Nu numai atunci să ne împărtășim, ci, mereu, pentru că nu știm ziua și nici ceasul când vom trece din lumea aceasta! Evanghelia de astăzi, ne îndeamnă la împărtășire cu Trupul și Sângele Domnului, pentru că nu avem slugi, ca sutaşul, dar, avem sufletul nostru! Trebuie să ne curățim sufletul de păcate și să-L rugăm pe Milostivul Dumnezeu ca să-l învieze acest suflet, pentru că de multe ori suntem morți sufletește! Chiar, dacă mergem pe pământ, pentru păcatele noastre suntem morţi sufleteşte! Plata păcatului este moartea! Deci, să-L rugăm și noi pe Mântuitorul Hristos ca să vindece sufletul nostru! Avem nevoie de vindecare, avem nevoie de curățire, avem nevoie, în lumea aceasta în care trăim, de apropiere de Dumnezeu! Nu ne poate nimeni scăpa de greutățile și de necazurile noastre, decât numai Bunul Dumnezeu. Evanghelia de astăzi, la sfinţirea bisericii dumneavoastră, se potriveşte foarte bine! Astăzi, ne-am rugat la Dumnezeu, ca să sfinţească biserica aceasta, să sfinţească pe toţi cei care intră în ea, iar, Dumnezeu să împlinească toate cererile noastre! Domnul să răsplătească tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea acestei biserici, iar dumneavoastră, tuturor celor care ați venit la această sfințire, să vă ajute Bunul Dumnezeu în tot ceea ce faceți și să aveți grijă de sufletele dumneavoastră! Amin”.

Profesor dr. Vasile GOGONEA