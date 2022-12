Sloturi online dedicate Sărbătorilor de iarnă

Omenirea a intrat deja în atmosfera Sărbătorilor de iarnă. La fiecare pas vedem magazine decorate cu luminițe strălucitoare, marile bulevarde sunt și ele în această atmosferă, iar în multe orașe s-au deschis deja Târgurile de Crăciun. Sărbătorile de iarnă sunt potrivite pentru a ne bucura de momentele alături de cei dragi, de bucate delicioase și colinde.

În paralel, această sărbătoare a Crăciunului este redată și sub forma unor piese de teatru, opere muzicale, filme și seriale, dar și a unor jocuri. Inclusiv industria jocurilor de noroc a creat mai multe producții inspirate din Sărbătorile de iarnă, în așa fel încât utilizatorii să se poată distra cu jocuri tematice. Iar cinci dintre cele mai cunoscute le poți găsi în acest articol.

Sweet Bonanza Xmas

Sweet Bonanza este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate sloturi din ultima perioadă, iar aceasta este versiunea sa tematică, de Crăciun. Încă de la apariție a devenit unul dintre cele mai apreciate jocuri ca la aparate de Craciun. Sweet Bonanza Xmas este destul de asemănător cu versiunea originală a jocului. Diferențele constau în faptul că decorul este unul de iarnă, feeric, în timp ce simbolurile sunt ornate cu zăpadă. Jocul are 6 role cu 5 rânduri, iar sistemul de recompense este Pay Anywhere. Are și funcția Tumble, care poate genera victorii în cascadă. Ca simboluri regăsim Fructe și Bomboane, în timp ce Scatterul este acadeaua Lollipop. Utilizatorii apreciază și posibilitatea de a obține rotiri suplimentare.

Christmas Megaways

Un joc foarte interesant prin prisma faptului că are numeroase direcții de plată: 117.649 pe 6 role. Iar cadourile din joc sunt livrate de Wilduri, Wilduri cu multiplicatori, rotiri suplimentare cu role blocate, multiplicator progresiv și câștiguri în cascadă. De asemenea, utilizatorii apreciază că au posibilitatea să cumpere bonusul, pentru sume cuprinse intre 30X și 130X. Christmas Megaways este un joc apreciat și e în top la cazinourile online licențiate de ONJN.

Aloha Christmas

Acest joc a fost lansat în 2020 de compania NetEnt ca o versiune tematică a cunoscutului Aloha! Cluster Pays! Mulți oameni își imaginează o vacanță exotică de Crăciun, iar această producție îi transpune pe utilizatori tocmai în Hawaii. Spre deosebire de jocul original, Aloha Christmas are o grilă pătrată, cu 6 linii și 6 coloane. Câștigurile sunt formate în grupuri de cel puțin 9 și cel mult 22 de simboluri adiacente. Premiul maxim pentru fiecare rotire este de 1.750x miza. Simbolurile sunt inspirate din viața din Hawaii, astfel că regăsim Măști Tiki roșii, verzi și albastre, Flori, Ananas, Scoici și Nuci de Cocos. Pentru a-i introduce pe utilizatori în atmosfera Crăciunului măștile au căciulițe festive roșii, în timp ce pe fundal apar decorațiuni de Crăciun și cadouri la un beach bar.

Secrets of Christmas

Încă o producție dezvoltată de NetEnt, care are recenzii foarte bune printre pasionații de păcănele online. Are o grafică foarte bună, cu numeroase animații 3D care captează atenția. Jocul în sine este însă destul de simplu. Are 5 role, 3 rânduri și 20 de șanse de câștig. Coloana sonoră îi introduce pe utilizatori în atmosfera Crăciunului, fiind una festivă. Ca simboluri regăsim cărți de joc alcătuite din ramuri de brad, o Șosetă de Cadou, Prăjituri, Lapte, o Casă de turtă dulce, iar Jokerul este un Moș Crăciun.

Christmas Joker

Jokerul este un simbol prezent adesea în jocuri de noroc, iar cei de la Play’n Go i-au oferit chiar și propria producție cu tematică de Crăciun. Christmas Joker are 3 linii și 3 role și 5 linii de plată fixă. Câștigurile maxime ajung până la 6.020x miza. Simbolurile din joc sunt Steluțe, Clopoței, Globuri, Fundițe și Omuleții din turtă dulce, în timp ce Jokerul este Scatter.