Situație financiară îngrijorătoare la CE Oltenia, pe primul semestru: cifră de afaceri la jumătate și profit de nouă ori mai mic, comparativ cu anul trecut!

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a dat publicității situațiile financiare ale companiei, la jumătatea anului în curs. Potrivit raportării contabile producătorul energetic are, la 30 iunie, o cifră de afaceri de 1,581 miliarde de lei, la jumătate, comparativ cu perioada similară a anului trecut, când afacerile societății depășeau 3,1 miliarde de lei. Conform documentului, profitul companiei, la jumătatea anului, a fost de 71 de milioane de lei, de peste nouă ori mai mic față de cel raportat pentru aceeași perioadă, în anul precedent.

Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare angajator din regiune, avea la 30 iunie a.c., 8.779 de salariați, cu 1.962 mai puțin decât la aceeași data a anului precedent, potrivit raportării semestriale a companiei. Trebuie spus că, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2024, compania a prognozat că va încheia anul cu 8.016 salariați.

Pe fondul scăderii numărului de angajați, majoritatea dintre aceștia pensionați în baza legilor care au redus vârsta de pensionare în rândul minerilor și energeticienilor, a scăzut și fondul de salarii cu 77 de milioane de lei. Îngrijorător este că producătorul energetic a înregistrat pe primul semestru al acestui an o cifră de afaceri de 1.581.306.018 lei, adică jumătate din cifra de afaceri raportată pe primele șase luni ale anului trecut – 3.115.893.513 de lei, conform situațiilor financiare publicate recent de companie. Și profitul CEO a scăzut considerabil față de anul trecut. Pe primul semestru, în 2023, compania energetică a raportat un profit net de 668 de milioane de lei, în timp ce la 30 iunie a.c., profitul net generat de CEO pe primele șase luni ale anului în curs a fost de 71.059.736 de lei. Compania a încasat peste 584.000 de lei subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă, adică pentru absolvenții angajați, încadrarea unor persoane din șomaj sau cu vârsta de peste 45 de ani. CEO are datorii către instituții de credit în sumă totală de 540 de milioane de lei, cu 67 de milioane de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Compania energetică a plătit redevență minieră la bugetul de stat, în prima jumătate a acestui an, de 34 de milioane de lei, potrivit documentului citat.

George Constantin