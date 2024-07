Singurul om care s-a solidarizat cu angajații lăsați pe drumuri, amenințat și cu cererea de concediu ruptă de șeful de sector! Protestele în fața sediului CEO continuă: ,,Rămânem în greva foamei!”

* Salariații nu vor să fie angajați la Minprest

Complexul Energetic Oltenia a găsit soluția ,,salvatoare” pentru cei 124 de oameni cărora nu le-a mai prelungit contractele de muncă: să fie angajați la Minprest Serv SA, societate al cărui acționar majoritar este Complexul Energetic Oltenia. Numai că la Minprest, salariații sunt plătiți cu salariul minim pe economie, iar oamenii care au lucrat de doi ani în carierele și termocentralele companiei, nu vor să ajungă să muncească pe salarii de trei ori mai mici. ,,E o bătaie de joc!”, spun aceștia.

Prin urmare, sunt hotărâți să rămână în greva foamei, iar singurul salariat care s-a solidarizat cu aceștia este maistrul din cadrul Carierei Lupoaia, inginerul Mitică Iosu, care a declarat că șefimea CEO l-a lăsat fără oamenii cu care să mai muncească în carieră.

,,Motivul pentru care suntem, azi, aici este acela că nu le-au mai prelungit contractele individuale de muncă oamenilor, i-au dat afară fără niciun criteriu, fără să consulte vreun șef de sector, niciun maistru, niciun adjunct șef sector, pe nimeni. Au luat decizii cum au vrut. Ieri (duminică – n.r.) la ora 13,30 am fost sunat de șeful de sector să iau un pix și să notez oamenii pe care de a doua zi să nu-i mai pontez. I-am spus că asta e echipa mea. Eu mâine pentru cine mai vin la serviciu? Sunt oameni fără abateri, oameni cu familii, cu doi-trei copii, întreținători de familii, cazuri sociale și îi lasă pe drumuri? Până în alegeri au făcut 30 de angajări la Cariera Roșiuța. Adică în urmă cu o lună s-au făcut angajări, iar acum pe oamenii ăștia îi dă afară? Nu se poate așa ceva”, a afirmat luni, 1 iulie, inginerul Iosu. Ieri, 2 iulie, acesta a fost amenințat că va rămâne fără serviciu, iar șeful său i-a rupt cererea de concediu: ,,Eu, acum, sunt pe excavator, în schimbul doi. Dar când termin, mă duc înapoi lângă oamenii care fac greva foamei. Am încercat să-mi iau zile de concediu la care am dreptul, ca să pot fi alături de oamenii lângă care am muncit până acum, dar șeful de sector mi-a rupt cererea în față…”, a spus ing. Iosu. ,,Cum să vă spun, parcă nu mai gândesc ce fac nici oamenii ăștia care ne conduc. Sunt angajați care rămân fără locuri de muncă, ei vor să ne alinieze la UE, la cererile UE. Nu este bine… Am făcut o cerere de concediu. Nu au fost de acord să-mi ofere zilele de concediu și mi-a rupt cererea”, a mai spus acesta.

,,Vor mai fi serii de concedieri”

Între timp, mesajele celor din minerit și energie, ale unor foști lideri sindicali, continuă pe paginile de socializare: ,,Ceilalți stau pe burtă???? Nu se solidarizează???? ,,Mâine” poate fi o nouă serie de concedieri!!!! Cine va fi pe listă??? Ăia de stau pe burtă și se bucură că, de această dată, au scăpat!!!!! ,,Liberii” dorm????? Acum este nevoie de cărbune…”, a fost mesajul unui fost sindicalist, care s-a pensionat anul trecut, dar care a fost o voce importantă în protestele pentru aplicarea Legii 197, Vasile Tivig. Acesta condamnă lipsa de solidaritate și precizează că fără solidaritatea celor din sistem, nu se va rezolva situația celor 124 de oameni. Colegii greviștilor foamei îi și taxează pe aceștia, amintind că nu au arătat solidaritate când o mână de oameni protesta pentru Legea 197: ,,Degeaba protestează acum după ce au rămas fără serviciu. Trebuia să-l asculte și să vină lângă Manu Tomescu, când îi chema la proteste”, a fost un alt mesaj.

Comunicatul CEO

Administrația Complexului Energetic Oltenia arată într-un comunicat de presă că problema celor 124 de oameni este ,,rezolvată”:

,,În urma discuțiilor recente, Directoratul Complexului Energetic Oltenia a inițiat un dialog constructiv cu conducerea Societății Minprest Serv SA pentru a găsi soluții în vederea preluării angajaților care nu au mai beneficiat de prelungirea contractelor pe perioadă determinată. Menționăm că analiza detaliată a situației angajaților care nu au mai beneficiat de prelungirea contractelor de muncă a fost efectuată de șefii unităților miniere în colaborare cu responsabilii din procesul de producție la nivelul fiecărui sector în parte. Evaluarea a avut la bază criteriile anunțate anterior de societate, printre care se numără înregistrarea abaterilor disciplinare, absențele nemotivate, concediile fără plată și lipsa însușirii aptitudinilor profesionale necesare. Aceste măsuri au fost implementate în conformitate cu Planul de Restructurare, care vizează restrângerea activității prin închiderea unor perimetre miniere. Recunoaștem impactul semnificativ pe care aceste decizii îl au asupra salariaților afectați și ne angajăm să găsim soluții pentru a minimiza efectele negative. Colaborăm strâns cu toate părțile implicate pentru a asigura o tranziție cât mai ușoară și echitabilă pentru toți angajații afectați. Continuăm să oferim sprijin și să identificăm soluții sustenabile pentru toți cei implicați, consolidând astfel un mediu de lucru stabil și echitabil. În continuare, rămânem deschiși dialogului și cooperării constructive pentru a gestiona această situație într-un mod transparent și responsabil”, se mai arată în comunicatul CEO.

M.C.H.