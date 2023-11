Simulare de cutremur, la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea”

O simulare de cutremur a avut loc, în prima parte a zilei de astăzi, la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Târgu Jiu. Sub îndrumarea dascălilor de la clasă, elevii s-au adăpostit sub bănci la auzul sirenelor, iar ulterior, în șir și cu capetele acoperite de propriile ghiozdane, școlarii au coborât în curtea unităţii de învățământ. Întreaga activitate s-a derulat sub îndrumarea directorului Rozica Pătrășcoiu și a cadrelor didactice, iar elevii s-au comportat exemplar, semn că instruirea de la clasă derulată de învățători și profesori a fost una cu rezultate pozitive, școlarii înțelegând pe deplin cum trebuie să se comporte atunci când se produce un seism.