SIMPOZIONUL NAȚIONAL ,,Muzeul Județean al Gorjului – 130 de ani de la întemeiere 1894-2024″, în aceste zile, la Târgu Jiu

Muzeul Județean Gorj găzduiește în aceste zile un amplu complex de manifestări prilejuite de aniversarea a 130 de ani de la înființarea instituției publice amintite.

130 de ani de la apariția Muzeului Gorjului

La sfârșitul secolului al XIX-lea, grație unor oameni de cultură al căror scop era ridicarea spiritualității gorjene, în urbea situată pe Jiul de Sus apărea Muzeul Gorjului, o instituție care era printre primele apărute în țara noastră și a cărei origine se afla în preocupările istorice ale lui Alexandru Ștefulescu, fondatorul Muzeului. Acesta a întemeiat în anul 1893 o colecție istorică și arheologică a Școlii Primare de băieți din Târgu Jiu unde își desfășura activitatea în calitate de profesor și director. Pasionat de istorie, de trecutul ,,istoric și pitoresc al acestui județ”, după cum el însuși îl considera, Alexandru Ștefulescu a strâns în jurul său oameni de cultură care l-au ajutat și susținut în activitățile sale, precum Iuliu Moisil, inginerul Aurel Diaconovici și artistul plastic Vitold Rola Piekarski.

Alexandru Ștefulescu, fondatorul Muzeului Județean al Gorjului

Cel care va pune bazele noului Muzeu din municipiul Târgu Jiu este Alexandru Ștefulescu, învățător și director al Școlii primare de băieți din Târgu Jiu, la acea vreme.

,,Întemeiatu-s-a astăzi 16 iulie 1894 acest muzeu, spune Actul de constituire, în care vor găsi toți, cărora le este scump neamul nostru românesc, trecutul istoric, etnografic, flora, fauna și trecutul preistoric al Gorjului”.

La început noul Muzeu al Gorjului își va desfășura activitatea în două încăperi ale Palatului Administrativ, construit între anii 1870 și 1875, pentru ca ulterior instituția să dețină pentru un timp un spațiul în interiorul Gimnaziului ,,Tudor Vladimirescu” din reședința județului Gorj. În aprilie 1896 apărea primul număr din “Buletinul Publicațiunile Muzeului Județean al Gorjului”.

Simpozion național, în perioada 2-4 octombrie

Simpozionul național ,,Muzeul Județean al Gorjului – 130 de ani de la întemeiere 1894-2024″ se desfășoară în perioada 2-4 octombrie a.c., prilej cu care, la Târgu Jiu, vor poposi numeroși oameni de cultură, istorici, muzeografi, profesori universitari și specialiști în domeniu.

După cuvântul de deschidere, la Casa memorială ,,Ion Popescu-Voitești” din localitatea Bălănești, joi, 3 octombrie 2024, lucrările Simpozionului Național au debutat la secțiunea Etnologie cu mai multe prezentări tematice susținute de profesori universitari de la numeroase instituții de învățământ superior din România: Universitatea din București, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul Geologic al României, Institutul de Speologie ,,Emil Racoviță”, Academia Română, precum și de la Muzeul Țării Crișurilor, Muzeul Regiunii Porților de Fier Turnu-Severin, Muzeul Județean din Bistrița-Năsăud și Muzeul Olteniei din Craiova. În aceeași zi, la secțiunea ,,Arheologie” a Simpozionului Național vor avea loc lansari de carte: ,,Tezaure monetare romane descoperite în județul Gorj”, autor Vasile Marinoiu, și ,,The middle and uppet paleolithic from the Cioarei Cave-Boroșteni, Romania”, autori Maria Cârciumaru și Emilia Elena Colan. Demn de menționat este și orezentarea tematică cu titlul ,,Date noi cu privire la statigrafia sitului preisoric de la Hurezani, județul Gorj”, autori Radu Băjenaru, Tiberiu Vasilescu, Silviu Ene, Valentin Dumitrescu, Talida Radu, Vlad-Ștefan Cărăbiși, Anca-Diana Popescu și Dumitru Hortopan.

Programul Simpozionul Național prilejuit de împlinirea a 130 de ani de la apariția Muzeului Gorjului va continua vineri, 4 octombrie a.c., de la ora 10.00, cu mai multe prezentări tematice la secțiunea ,,Geologie”. Pe lângă reprezentanți ai unor centre universitare de marcă din România, la Casa memorială ,,Ion Popescu-Voitești” din Bălănești vor fi prezenți specialiști de la Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Institutul Național de Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj Napoca, Clubul de Speologie Montană din Baia Mare, Muzeul Județean Mureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și Muzeul de Științe Naturale din Piatra Neamț. La secțiunea ,,Arheologie” mai mulți autori vor susține prezentări tematice, în timp ce la secțiunea ,,Istorie și Relații Internaționale” vor participa numeroși istorici de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Complexului Muzeal Neamț, Liceul teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, precum și cadre universitare de specialitate de la Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București, Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din municipiul Târgu Jiu. De asemenea, la secțiunea ,,Etnologie” vor vorbi invitați de la Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Muzeul Pomiculturi și Viticulturii Golești, Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier și gorjeanul Dorin Brozbă care va vorbi despre ,,Maria Lătărețu în folclorul gorjenesc”. Moderatori celor patru secțiuni (Geologie, Arheologie, Istorie și Relații Internaționale și Etnologie) ale Simpozionului Național de la Târgu Jiu sunt cercetătorul științific dr. Silviu Rădan de la Institutul GeoEcoMar din București, dr. Ghenciu Monica de la Institutul Geologic al României; profesor dr. Marius Stoica de la Universitatea din București și dr. Ion Stelea de la Institutul Geologic al României; conf.dr.habil. Ioan Tanțău de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și dr. Ionuț Grădianu de la Muzeul de Științe Naturale din Piatra Neamț; Cristian Schuster și Ștefan Alexandrov; Radu Băjenaru și Gabriel Crăciunescu; prof. dr. Gheorghe Gorun, prof. dr. Constantin Scurtu, Gabriel Croitoru, Camelia Elena Călin, prof. univ. dr. Florin Muller de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București și conf. univ. dr. habil. Hadrian Gorun de la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși”.

Organizatorii celui mai important eveniment în domeniul istoriei de la Târgu Jiu, din ultimii ani, ,,Simpozionul Național – Muzeul Județean al Gorjului – 130 de ani de la întemeiere 1894-2024″, sunt Consiliul Județean Gorj și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie ,,Alexandru Ștefulescu”. Felicitări tuturor organizatorilor pentru reușita acestui important complex de manifestări culturale de calitate!

Marius Stochițoiu