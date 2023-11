Simpozion cultural ,,POMPILIU MARCEA”

Pe data de 27 octombrie 2023, a avut loc la Căminul Cultural “Pompiliu Marcea” , Simpozionul Cultural “Pompiliu Marcea – istoric și critic literar, fiu al comunei Scoarța”, manifestare înscrisă anual în Agenda Culturală a județului Gorj, anul acesta împlinindu-se și 95 de ani de la nașterea scriitorului. Manifestarea culturală a fost organizată de Primăria și Consiliul Local Scoarța, Biblioteca Comunală “Pompiliu Marcea”, Căminul Cultural “Pompiliu Marcea” și Școala Gimnazială Scoarța. Scena căminului a fost pavoazată cu ghivece cu flori unde tronau și două bannere, în dreapta cu chipul lui Pompiliu Marcea, iar în stânga cu chipul poetului național Mihai Eminescu pe care scriitorul l-a apărat mergând până la sacrificiul suprem, bannere pe care erau înscrisuri cu viața și activitatea acestora.

La manifestarea culturală au participat elevi, cadre didactice, salariați ai primăriei, consilieri locali și localnici. Manifestarea culturală a fost deschisă de primarul localității, domnul Ion Stamatoiu, după care au urcat pe scenă copiii școlii din localitate îmbrăcați în costume tradiționale, care au susținut un moment literar-artistic cu cântece patriotice și populare, un montaj despre viața și activitatea lui Pompiliu Marcea sub atenta îndrumare a două cadre didactice, doamna profesor-învățător Popescu Ionela Cornelia și domnul profesor de muzică Dragomirescu Cosmin care-i acompania la acordeon.

În continuare a luat cuvântul Ion Marcea, nepotul scriitorului, care a vorbit despre unchiul său și a adresat îndemnul elevilor să învețe carte, că Pompiliu Marcea a fost copilul unor țărani moșneni săraci din Colibași, a provenit din mediul sătesc dar, printr-o pregatire asiduă, a ajuns pe cele mai înalte trepte ale culturii românești.

A făcut invitația celor prezenți că, dacă doresc să afle mai multe despre viața și activitatea lui Pompiliu Marcea, să meargă la bibliotecă acolo găsindu-se cărți, reviste și alte documente donate de el. Acesta a prezentat în premieră două documente intrate de curând în posesia sa și anume: referatul Editurii “Eminescu” pentru volumul I romanul “Pacient în Galapagos”, scris în anul 1983 și interzis spre publicare de regimul comunist din România anilor ’80, document, în finalul căruia se spune: “Autorul a oferit spre tipărire, volumul următor, proectând, se vede, un ciclu românesc. Titlul volumului II: Splendoarea și sfârșitul Mirelei Volvoreanu”. Despre acest roman nimeni nu știe și nu a știut nimic de el și nici nu știm unde se găsește și dacă mai există. De asemenea, a prezentat în original,o agendă cu anul 1984 înscris pe ea, în care Pompiliu Marcea, avea în manuscris cel de-al treilea roman intitulat “Viața ca o frustrare”, agenda fiind din păcate, incompletă, lipsă pagini, din care au rămas doar primele 18 pagini. Deci, Pompiliu Marcea nu s-a oprit la primul roman ”Pacient în Galapagos”, ci a continuat să scrie încă două romane cu titlurile menționate mai sus. În final, Ion Marcea a făcut și câteva propuneri pentru viitor și a mulțumit organizatorilor, elevilor, profesorilor și tuturor participanților, domnului primar Ion Stamatoiu, care, an de an atât ca viceprimar, dar mai ales ca primar, s-a implicat în realizarea acestor manifestări culturale închinate unchiului meu, domnului col. dr. (rtr) Bebe Dobre și directoarei școlii doamna Alina Bobei pentru implicare. Au luat cuvântul în continuare, domnul col. dr.(rtr) Bebe Dobre, care s-a ocupat personal de amenajarea sălii și desfășurarea în bune condiții a manifestării și care l-a cunoscut pe scriitor și domnul prof. Titu Zălog, consătean cu scriitorul, care au evocat activitatea atât ca profesor, cât și ca scriitor a lui Pompiliu Marcea.

În încheiere, domnul primar Ion Stamatoiu a invitat pe toți cei prezenți în fața institutiei de cultură ce poartă numele scriitorului, unde Primaria și Consiliul Local a depus o coroană de flori alături de cea depusă de familie, la bustul scriitorului, cu ocazia comemorării zilei de naștere și la o fotografie de grup în fața Căminului Cultural “Pompiliu Marcea”. Felicitări organizatorilor și tuturor celor care s-au implicat în buna organizare a Simpozionului!

ION MARCEA